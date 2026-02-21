NTN24
Sábado, 21 de febrero de 2026
Sábado, 21 de febrero de 2026
Protección animal

"A los alcaldes les falta voluntad política para acabar con el sufrimiento animal": Senadora Andrea Padilla

febrero 21, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
En Colombia, la Procuraduría General de la Nación advierte sobre el lento avance en la sustitución de vehículos de tracción animal, mientras expertos denuncian falta de voluntad política en las alcaldías para erradicar esta forma de maltrato.

A pesar de los avances legislativos en materia de protección animal, Colombia aún tiene una deuda pendiente en sus calles y carreteras. El reporte más reciente de la Procuraduría General de la Nación revela una cifra alarmante: todavía existen 7.200 animales (en su mayoría caballos y mulas) siendo utilizados en actividades de tracción en todo el territorio nacional.

Según el organismo de control, varios municipios del país no han reportado censos actualizados ni avances concretos en la sustitución de los vehículos de tracción animal, utilizados en actividades como reciclaje y transporte de escombros en zonas urbanas.

o

La senadora Andrea Padilla, autora de la Ley Ángel, aseguró que el principal obstáculo no es jurídico sino político. “Es pura voluntad política”, afirmó, al señalar que son los alcaldes quienes tienen la obligación legal de liderar la sustitución, pero en muchos casos no lo han hecho.

La congresista explicó que la transición contempla reemplazar las carretas por vehículos eléctricos o motorizados y ofrecer alternativas económicas a quienes dependen de esta actividad, como capital semilla para emprendimientos o soluciones de vivienda para adultos mayores.

Algunas ciudades ya han dado pasos concretos. En Cartagena, comenzó la jubilación definitiva de caballos utilizados en coches turísticos. También Zipaquirá, en el centro del país, y Garzón, en el suroccidente, han eliminado la tracción animal y la han sustituido por vehículos motorizados.

El debate, señalan expertos y organizaciones, trasciende el transporte informal y se centra en el compromiso institucional de Colombia con la protección animal y la transición hacia modelos más sostenibles.

Temas relacionados:

Protección animal

Maltrato animal

Caballos

Procuraduría

Alcaldía de Bogotá

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Javier Milei | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Gobierno de Milei anuncia excarcelación de ciudadano argentino detenido de "manera arbitraria" en Venezuela desde 2025

Bill Gates y Jeffrey Epstein (AFP)
Jeffrey Epstein

El magnate Bill Gates expresó su arrepentimiento por "cada minuto" que pasó junto a Jeffrey Epstein

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Para Delcy Rodríguez, su jefatura encargada del régimen está "construyendo una Venezuela más democrática, más justa y más libre"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sorteo del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Expresidente de la FIFA pide a aficionados no viajar a Estados Unidos para el Mundial de 2026

Javier Milei | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Gobierno de Milei anuncia excarcelación de ciudadano argentino detenido de "manera arbitraria" en Venezuela desde 2025

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y Claudia Gurisatti, directora de NTN24 - Foto: NTN24
Foro Económico Internacional CAF

"Los próximos cinco años nos hemos comprometido a colocar 100 mil millones de dólares en nuevos programas y proyectos para América Latina": Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF

Bill Gates y Jeffrey Epstein (AFP)
Jeffrey Epstein

El magnate Bill Gates expresó su arrepentimiento por "cada minuto" que pasó junto a Jeffrey Epstein

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Para Delcy Rodríguez, su jefatura encargada del régimen está "construyendo una Venezuela más democrática, más justa y más libre"

Bad Bunny - AFP
Super Bowl

Se conocen las cifras de audiencia del Super Bowl y el show de Bad Bunny

Bandera de Rusia. (Canva)
Rusia

Rusia dice que hechos en Venezuela e Irán lo obligan junto a China a analizar la "situación de seguridad"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre