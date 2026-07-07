Jugadores de Bélgica celebraron la clasificación a cuartos de final tras eliminar a Estados Unidos con habitual baile de Trump

Bélgica derrotó este lunes a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 con una goleada 4 a 1, que deja a la última anfitriona por fuera de la Copa del Mundo.

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La selección belga jugó su mejor partido del torneo tras un paso irregular por la fase de grupos y dieciseisavos de final.

El encuentro ante la selección norteamericana en Seattle se disputó en medio de una polémica por la decisión de la FIFA de suspender la tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos que fue expulsado en el partido pasado ante Bosnia y Herzegovina y ante la intromisión del presidente Donald Trump.

Incluso, el mismo mandatario reconoció haber dialogado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para interceder en el levantamiento de la suspensión al atacante Folarin Balogun.

La Real Asociación de Fútbol de Bélgica, la UEFA y hasta la Unión Europea se quejaron de la polémica decisión de la FIFA que tuvo la intervención del presidente Trump.

Es por eso que al anotar el cuarto gol, a los 93 minutos por intermedio de Romelu Lukaku, los jugadores de Bélgica decidieron imitar el habitual baile de Donald Trump que se popularizó durante su campaña a la presidencia de Estados Unidos.

Los belgas imitaron el típico baile con los brazos moviéndose para arriba y abajo de Trump que popularizó con la canción YMCA de Village People.

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Todo parece indicar que la celebración estaba dirigida al presidente norteamericano y su intervención para impedir la sanción a Balogun.

Ahora, Bélgica enfrentará a España en la fase de cuartos de final del Mundial 2026.