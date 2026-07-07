NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
Mundial 2026

Jugadores de Bélgica celebraron la clasificación a cuartos de final tras eliminar a Estados Unidos con habitual baile de Trump

julio 7, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección de Bélgica celbra triunfo ante Estados Unidos en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección de Bélgica celbra triunfo ante Estados Unidos en el Mundial 2026 - Foto: EFE
La selección belga derrotó por 4 a 1 a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026.

Bélgica derrotó este lunes a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 con una goleada 4 a 1, que deja a la última anfitriona por fuera de la Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR

La selección belga jugó su mejor partido del torneo tras un paso irregular por la fase de grupos y dieciseisavos de final.

El encuentro ante la selección norteamericana en Seattle se disputó en medio de una polémica por la decisión de la FIFA de suspender la tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos que fue expulsado en el partido pasado ante Bosnia y Herzegovina y ante la intromisión del presidente Donald Trump.

o

Incluso, el mismo mandatario reconoció haber dialogado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para interceder en el levantamiento de la suspensión al atacante Folarin Balogun.

La Real Asociación de Fútbol de Bélgica, la UEFA y hasta la Unión Europea se quejaron de la polémica decisión de la FIFA que tuvo la intervención del presidente Trump.

Es por eso que al anotar el cuarto gol, a los 93 minutos por intermedio de Romelu Lukaku, los jugadores de Bélgica decidieron imitar el habitual baile de Donald Trump que se popularizó durante su campaña a la presidencia de Estados Unidos.

Los belgas imitaron el típico baile con los brazos moviéndose para arriba y abajo de Trump que popularizó con la canción YMCA de Village People.

o

Todo parece indicar que la celebración estaba dirigida al presidente norteamericano y su intervención para impedir la sanción a Balogun.

Ahora, Bélgica enfrentará a España en la fase de cuartos de final del Mundial 2026.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Selección de Bélgica

Celebración

Donald Trump

FIFA

Selección de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

NASA revela imágenes satelitales de la magnitud de los daños en Venezuela tras los terremotos: 59.000 edificios fueron destruidos o presentan daños

John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Terremotos en Venezuela | Foto EFE
Terremoto en Venezuela

“Tenían un arma y no una pala”: Líder de los Topos de Chile explicó cómo los militares del régimen venezolano obstruyeron la actividad de rescate

Mapa de Suramérica / FOTO: Captura de pantalla
Gobiernos de izquierda en América Latina

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

México | Foto Canva
México

Expertos analizan el lavado de dinero con remesas en México y la inacción de las autoridades

Más de Deportes

Ver más
Jugador del Real Madrid (AFP)
Real Madrid

Malas noticias para los hinchas del Real Madrid: el club desmintió rumores de contacto con estrella mundial

Lionel Messi en el Mundial 2026. (EFE)
Copa Mundial del Fútbol

Así quedó la tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales tras la tripleta de Messi: James Rodríguez, en destacada posición

Cristiano Ronaldo, dentro de los jugadores más longevos del Mundial 2026 - Foto: EFE
Copa del Mundo

Estos son los jugadores más longevos de la Copa del Mundo 2026: Cristiano Ronaldo ocupa la segunda posición

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Ivan Cepeda - Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko' - Fotos EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori - Fotos: EFE
Elecciones en Perú

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Jugador del Real Madrid (AFP)
Real Madrid

Malas noticias para los hinchas del Real Madrid: el club desmintió rumores de contacto con estrella mundial

Niño Guerrero, cabecilla de El Tren de Aragua / FOTO: Captura de pantalla
El Tren de Aragua

“Las decisiones las toma Estados Unidos y el régimen solo obedece”: periodista sobre la caída de ‘Niño’ Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua

Lionel Messi en el Mundial 2026. (EFE)
Copa Mundial del Fútbol

Así quedó la tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales tras la tripleta de Messi: James Rodríguez, en destacada posición

Shakira - Foto AFP
Shakira

El 'Dai Dai' de Shakira retumbó en el Azteca en inauguración del Mundial: así fue el show en el que bailarina por momentos fue más enfocada

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"Permanece 23 horas al día dentro de un calabozo": conmovedor relato de esposa de preso político que lleva 21 años encarcelado por el régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre