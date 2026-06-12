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María Corina Machado

Exgobernador del Táchira César Pérez Vivas regresa a Venezuela y anuncia que María Corina Machado también volverá al país en julio

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Pérez Vivas permaneció fuera de Venezuela durante un período exacto de un año y ocho meses.

César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira (Venezuela), confirmó el regreso de la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, a Venezuela.

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De acuerdo con la información de Vivas, la líder de la democracia venezolana retornará a su país durante el mes de julio.

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En entrevista con NTN24, el dirigente político sostuvo: "Hace 20 meses salí de Venezuela, luego del fraude electoral del 28 de julio".

“El próximo mes, Dios mediante, María Corina regresa a Carasa... "La idea es que ella pueda estar a finales de julio en nuestro país", expresó el exgobernador.

"Con total seguridad, María Corina saldrá de Estados Unidos en un vuelo especial", acotó Pérez Vivas en el canal de las Américas.

En cuanto a la actualidad política en Venezuela, el entrevistado remarcó: "Las condiciones nunca son las mejores, todavía no hay plenas libertades".

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Antes de finalizar la entrevista, el exgobernador insistió: "Si alguien no está sola, es Venezuela, y si alguien no está sola, es María Corina Machado".

Pérez Vivas salió al exilio debido a la persecución política, el acoso judicial y las inhabilitaciones impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro en contra de los dirigentes opositores y candidatos presidenciales.

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Permaneció fuera de Venezuela durante un período exacto de un año y ocho meses, regresando al país este 12 de junio de 2026.

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