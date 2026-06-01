NTN24
Lunes, 01 de junio de 2026
Lunes, 01 de junio de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado, afirma estar "alineada" con los objetivos de EE. UU. en su eventual regreso a Venezuela

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado | Foto EFE
En su recorrido la Premio Nobel de Paz se reunió con jefes de Estado y la diáspora de Venezuela en medio de la expectativa sobre su regreso al país bolivariano.

Este lunes, la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, anuncio a través de su red social X que volvió a Oslo, luego de una gira por varios países de Europa y América.

o

En su recorrido, la Premio Nobel de Paz se reunió con jefes de Estado y la diáspora de Venezuela en medio de la expectativa sobre su regreso al país bolivariano.

“De vuelta en Oslo (…) Cuando salí de Venezuela lo hice con una misión que comenzó en esta ciudad”, escribió Machado en compañía de una imagen en las calles de Oslo, ciudad a la que llegó en diciembre luego de un arriesgado escape desde Venezuela.

Resaltó que “hoy, vuelvo con esa misión casi completada, a hablarle a los venezolanos que nos esperan en casa y también a los que están aquí en Noruega”. Aseguró que “pronto nos reencontraremos TODOS en casa”, en referencia a su regreso a Venezuela.

Por otro lado, en una declaración a los periodistas en Oslo, Machado dijo que estaba "alineada" con los objetivos de Estados Unidos para su país, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Washington el 3 de enero.

"Lo que hizo el gobierno estadounidense el 3 de enero fue absolutamente necesario para avanzar hacia una transición a la democracia y salvar vidas (...) y llevar a Nicolás Maduro ante la justicia fue absolutamente necesario para poder detener la destrucción de una nación", explicó.

"Puede que haya diferentes puntos de vista sobre cómo seguir adelante y qué puede aportar cada uno de nosotros al proceso, pero pueden estar seguros de que nuestros objetivos están alineados", dijo.

Asimismo, reiteró su confianza en los planes del presidente Donald Trump para Venezuela, y ha defendido la entrega de su medalla del Premio Nobel de la Paz al líder de Estados Unidos, quien desde hace tiempo anhela dicho galardón.

Machado, a quien el régimen de Delcy Rodríguez considera una fugitiva, ha dicho que tiene la intención de regresar a Venezuela, sin especificar una fecha.

o

"No desde una perspectiva económica, sino desde una perspectiva política, en lo que respecta al derecho a expresarse, a que la gente tenga cada vez menos miedo con el paso de los días", afirmó en referencia a la mejora del país.

"Todavía no hemos llegado, desde luego que no. Pero vamos por buen camino. Por eso creo que es importante para mí y es mi deber regresar pronto a Venezuela", concluyó.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Venezuela

Estados Unidos

Presidenciales

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Como un “gesto de inmensa altura” califican el pedido de Edmundo González de que haya elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fue un proceso bien elaborado y transparente": exregistrador de Colombia sobre cuestionamiento de Petro a los resultados de las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Actualidad

Ver más
Estadio Guadalajara / Personal médico - Fotos: AFP/Canva
México

Los países anfitriones del Mundial coordinan protocolos de prevención frente al brote de ébola

Operaciones de EEUU en Medio Oriente - Comando Central
Estados Unidos ataca a Irán

Estados Unidos atacó bases de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban poner minas

Muerte de Víctor Hugo Quero Navas | Fotos EFE
Régimen venezolano

"Escondieron el cadáver de un preso político": dura reacción desde EE. UU. contra el régimen de Venezuela por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Crucero cuyo algunos de sus pasajeros fueron diagnosticados con hantavirus - Foto: EFE
hantavirus

Ciudad sudamericana niega que contagio de hantavirus en crucero se haya originado en su territorio

Estadio Guadalajara / Personal médico - Fotos: AFP/Canva
México

Los países anfitriones del Mundial coordinan protocolos de prevención frente al brote de ébola

Operaciones de EEUU en Medio Oriente - Comando Central
Estados Unidos ataca a Irán

Estados Unidos atacó bases de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban poner minas

Muerte de Víctor Hugo Quero Navas | Fotos EFE
Régimen venezolano

"Escondieron el cadáver de un preso político": dura reacción desde EE. UU. contra el régimen de Venezuela por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas

Foto: Captura sitio web que suplanta la FIFA
Mundial 2026

Alertan por cinco páginas que suplantan a la FIFA con la excusa de ofrecer entradas para el Mundial: buscan obtener información sensible de sus víctimas

Rick Scott/ Marco Rubio - Fotos EFE
Elecciones en Colombia

"Las elecciones se están desarrollando en un contexto de grave violencia": NTN24 tuvo acceso en primicia a carta que el senador Scott le enviará al secretario Marco Rubio sobre Colombia

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Perú - Foto: EFE
Elecciones en Perú

Fiscalía de Perú solicitó prisión para el candidato de izquierda que competirá contra Keiko Fujimori en segunda vuelta

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre