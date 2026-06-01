María Corina Machado, afirma estar "alineada" con los objetivos de EE. UU. en su eventual regreso a Venezuela

Este lunes, la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, anuncio a través de su red social X que volvió a Oslo, luego de una gira por varios países de Europa y América.

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En su recorrido, la Premio Nobel de Paz se reunió con jefes de Estado y la diáspora de Venezuela en medio de la expectativa sobre su regreso al país bolivariano.

“De vuelta en Oslo (…) Cuando salí de Venezuela lo hice con una misión que comenzó en esta ciudad”, escribió Machado en compañía de una imagen en las calles de Oslo, ciudad a la que llegó en diciembre luego de un arriesgado escape desde Venezuela.

Resaltó que “hoy, vuelvo con esa misión casi completada, a hablarle a los venezolanos que nos esperan en casa y también a los que están aquí en Noruega”. Aseguró que “pronto nos reencontraremos TODOS en casa”, en referencia a su regreso a Venezuela.

Por otro lado, en una declaración a los periodistas en Oslo, Machado dijo que estaba "alineada" con los objetivos de Estados Unidos para su país, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Washington el 3 de enero.

"Lo que hizo el gobierno estadounidense el 3 de enero fue absolutamente necesario para avanzar hacia una transición a la democracia y salvar vidas (...) y llevar a Nicolás Maduro ante la justicia fue absolutamente necesario para poder detener la destrucción de una nación", explicó.

"Puede que haya diferentes puntos de vista sobre cómo seguir adelante y qué puede aportar cada uno de nosotros al proceso, pero pueden estar seguros de que nuestros objetivos están alineados", dijo.

Asimismo, reiteró su confianza en los planes del presidente Donald Trump para Venezuela, y ha defendido la entrega de su medalla del Premio Nobel de la Paz al líder de Estados Unidos, quien desde hace tiempo anhela dicho galardón.

Machado, a quien el régimen de Delcy Rodríguez considera una fugitiva, ha dicho que tiene la intención de regresar a Venezuela, sin especificar una fecha.

"No desde una perspectiva económica, sino desde una perspectiva política, en lo que respecta al derecho a expresarse, a que la gente tenga cada vez menos miedo con el paso de los días", afirmó en referencia a la mejora del país.

"Todavía no hemos llegado, desde luego que no. Pero vamos por buen camino. Por eso creo que es importante para mí y es mi deber regresar pronto a Venezuela", concluyó.