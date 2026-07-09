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Jueves, 09 de julio de 2026
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Régimen cubano

El régimen de Cuba adquiere 300 drones de ataque iraníes: “Pueden llegar a Nueva York”

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto EFE
Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto EFE
El exgobernador de Florida, Jeb Bush, presidente del grupo de defensa Unidos contra el Irán Nuclear, se unió al congresista Carlos Giménez y afirmaron que pueden ser una de las amenazas más letales en el campo de batalla.

Un dron de fabricación iraní exhibido en el Hotel Biltmore sirvió como advertencia para los defensores de la seguridad nacional y del sur de Florida, quienes afirman que los lazos militares que sostiene actualmente Cuba con Irán podrían representar una amenaza para Estados Unidos.

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El exgobernador de Florida, Jeb Bush, presidente del grupo de defensa Unidos contra el Irán Nuclear, se unió al congresista republicano Carlos Giménez para destacar la preocupación por aproximadamente 300 drones iraníes que han sido entregados a Cuba.

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Bush describió el arma como una de las amenazas más letales en el campo de batalla a las que se han enfrentado las fuerzas militares estadounidenses en los últimos años.

"Ha causado más bajas en el ejército estadounidense que cualquier otra arma existente en los últimos 15 años", dijo Bush.

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Asimismo, Carlos Giménez indicó que la capacidad de los drones los hace aún más preocupantes, ya que tienen la habilidad de transportar importantes cargas de explosivos a largas distancias y a una velocidad considerable.

"Este modelo en particular lleva más de 45 kilos de explosivos", dijo Giménez. "Es una explosión bastante fuerte. Por eso los llaman drones kamikaze: se estrellan contra su objetivo y explotan".

Según Giménez, pueden alcanzar velocidades de hasta 185 kilómetros por hora y recorrer más de 1.600 kilómetros, lo que sitúa al sur de Florida dentro de su alcance. Incluso podrían llegar a la Base Naval de Guantánamo y a ciudades como Tallahassee, Atlanta y se advierte Nueva York.

Si bien Estados Unidos cuenta con sistemas de defensa capaces de interceptar drones, el congresista señaló que un ataque podría requerir solo uno, o un puñado de estas aeronaves, para penetrar esas defensas.

Finalmente, para los habitantes de Florida, esta advertencia muestra la proximidad de la región a Cuba y el papel que desempeña el régimen cubano en las tensiones geopolíticas que involucran a Estados Unidos.

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