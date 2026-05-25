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Lunes, 25 de mayo de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado agradeció al presidente de Panamá por su liderazgo en el hemisferio y el apoyo al pueblo venezolano en busca de su libertad

mayo 25, 2026
Por: Natalya Baquero González
José Mulino, presidente de Panamá y María Corina Machado - Foto tomada de X @MariaCorinaYA
José Mulino, presidente de Panamá y María Corina Machado - Foto tomada de X @MariaCorinaYA
Machado manifestó su anhelo de recibir con “honores” al presidente Mulino, en territorio venezolano, una vez esta sea libre.

La líder democrática de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció en su visita a Panamá al presidente José Raúl Mulino por su apoyo a la búsqueda de la recuperación de la democracia en Venezuela.

Tras haberse reunido con el presidente panameño, por medio de su red social de X, Machado destacó el acompañamiento y el compromiso de Mulino por su “liderazgo” y “compromiso” por la estabilidad de la región.

“Gracias, estimado presidente, José Raúl Mulino, por su firme compromiso con la democracia y la estabilidad de nuestra región, y por su valiente liderazgo en el hemisferio”, expresó la líder democrática.

María Corina también le agradeció la disponibilidad, la generosidad y amabilidad que ha tenido el mandatario de la nación centroamericana por el pueblo venezolano, por su aporte y apoyo en busca de la “libertad”.

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“Venezuela recordará siempre lo que el pueblo y el Gobierno de Panamá han hecho por nuestra gente y por nuestra libertad”, indicó.

Por último, dejó ver su anhelo de recibir con “honores” al presidente Mulino, en territorio venezolano, una vez esta sea libre.

Cabe destacar que la líder democrática de Venezuela, de la mano del alcalde Mayer Mizrachi Matalon, recibió las llaves de la Ciudad de Panamá.

Asimismo, María Corina Machado fue recibida este lunes en la Asamblea Nacional de Panamá, donde la también Nobel de la Paz agradeció a la diplomacia parlamentaria por “visibilizar la lucha y sumar su apoyo en la defensa de los derechos humanos y la libertad” de la nación caribeña.

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De igual manera, el pasado sábado 23 de mayo llevó a cabo un encuentro en plaza pública en el que se dirigió a la diáspora venezolana exiliada en el país centroamericano, donde envió un mensaje de esperanza.

“Lo que viene es monumental, piensen lo que va a significar ese día cuando Venezuela dé el paso de la libertad y miles de venezolanos regresen”, enfatizó en su discurso

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