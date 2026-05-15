María Corina Machado se pronunció sobre la propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

La líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, se pronunció sobre la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Venezuela se convierta en el estado 51 de la Unión Americana.

Machado aseguró que el presidente Trump estaba enviando un mensaje, seguramente al régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez.

“Está enviando un mensaje a mucha gente y ciertamente al régimen”, dijo la ganadora del Nobel de Paz en entrevista con el canal CNN.

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“Nosotros, el pueblo de Venezuela, valoramos, apreciamos, compartimos los valores del pueblo americano. Estamos decididos a ser un aliado fuerte y creo que es, en términos de legado, imagino lo que esto significaría para el gobierno de Estados Unidos y para tu país”, agregó.

En ese sentido, señaló que “por primera vez, una vez que avancemos hacia la democracia y Venezuela sea libre, seguirán Cuba, Nicaragua”. “Tendremos por primera vez en la historia de este continente americano libres de comunismo y dictadura”, enfatizó.

Por último, destacó que al mandatario de la Unión Americana “le gusta mucho Venezuela, y por buenas razones, es un país hermoso, y sobre todo con gente maravillosa”.

Cabe recordar que días atrás John Roberts, periodista de la cadena Fox News, compartió un mensaje en su cuenta en X en el que afirmó que el presidente Trump le expresó sus planes para anexar Venezuela a Estados Unidos.

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"Acabo de colgar el teléfono con @realDonaldTrump ... me dijo que está considerando seriamente hacer de Venezuela el estado número 51...", indicó Roberts.

La revelación ocasionó la respuesta de la encargada del régimen venezolano Delcy Rodríguez.

"Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia", respondió Rodríguez.

"Y nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre", subrayó.