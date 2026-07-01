NTN24
Miércoles, 01 de julio de 2026
Miércoles, 01 de julio de 2026
Conservación animal

Nace un nuevo panda gigante en Corea del Sur y refuerza los esfuerzos por conservar la especie

julio 1, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
La familia de pandas gigantes del zoológico Everland, en Corea del Sur, creció con la llegada de una nueva cría. El nacimiento no solo emociona a los amantes de estos animales, sino que también representa un nuevo avance para los programas internacionales de conservación de una de las especies más emblemáticas y vulnerables del mundo.

Con este nacimiento, ya son cuatro los pandas nacidos en Corea del Sur y el tercer caso exitoso de reproducción natural registrado en el país, un resultado que fortalece los esfuerzos para preservar la especie.

Las primeras imágenes difundidas por el zoológico muestran a Ai Bao cuidando de su cachorro durante sus primeros días de vida, mientras un equipo de especialistas supervisa de cerca su desarrollo para garantizar su bienestar en esta etapa crucial.

o

Ai Bao y el macho Le Bao llegaron al zoológico Everland en 2016 como parte de un programa internacional de cooperación para la conservación del panda gigante. Desde entonces, el parque se ha convertido en uno de los referentes de reproducción de la especie fuera de China.

Más allá del entusiasmo que despierta cada nacimiento, los especialistas destacan que estos programas son fundamentales para fortalecer la diversidad genética de una especie que aún enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y los efectos del cambio climático.

Mientras el pequeño panda continúa creciendo bajo el cuidado de su madre y del equipo veterinario, su llegada se suma a los esfuerzos globales para garantizar el futuro de uno de los animales más emblemáticos del mundo.

Temas relacionados:

Conservación animal

Animales

Protección animal

Corea del Sur

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que "exguerrilleros sin cumplir los requisitos" van a ocupar cargos en la UNP con decreto del Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolano es rescatado tras cinco días bajo los escombros: "Fui la única persona con vida en ese edificio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Nace un nuevo panda gigante en Corea del Sur y refuerza los esfuerzos por conservar la especie

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Donald Trump | Foto: EFE
María Corina Machado

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Lo que se observa en imágenes es solo una parte de la magnitud de esta tragedia": UNICEF Venezuela

Merce Villegas en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

La historia de vida de Merce Villegas, marcada por la fe, la espiritualidad y la transformación

Ashley Moody, senadora republicana (EFE)
Terremoto

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Pete Hegseth - AFP
Alias Niño Guerrero

"Pudimos identificar dónde estaba y matarlo": secretario de Guerra dice que fue el régimen de Venezuela el que invitó a EE. UU. a utilizar su fuerza militar para neutralizar al Niño Guerrero

Gustavo Petro/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Todo el país y todo el mundo está viendo la desesperación del gobierno del presidente Petro": exministro de Defensa de Colombia

Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero-Foto: EFE
José Luis Rodríguez Zapatero

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Pete Hegseth - AFP
Alias Niño Guerrero

"Pudimos identificar dónde estaba y matarlo": secretario de Guerra dice que fue el régimen de Venezuela el que invitó a EE. UU. a utilizar su fuerza militar para neutralizar al Niño Guerrero

Luna - AFP
Espacio

Se conocen nuevos planes de la NASA para construir una base en la Luna

Gustavo Petro/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Todo el país y todo el mundo está viendo la desesperación del gobierno del presidente Petro": exministro de Defensa de Colombia

Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero-Foto: EFE
José Luis Rodríguez Zapatero

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Lionel Messi, jugador argentino / FOTO: EFE
Lionel Messi

Messi ganó en España el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: "El futbolista más exitoso de todos los tiempos"

Segundo terremoto de magnitud 7.5 sacude Venezuela - AFP
Venezuela

Servicio Geológico de Estados Unidos dice que fueron dos los terremotos que sacudieron a Venezuela: de magnitudes 7,2 y 7,5

Sede el Ministerio Público de Venezuela / Víctor Hugo Quero, prisionero político venezolano - Fotos: EFE
Víctor Hugo Quero

Fiscalía del régimen de Venezuela publica resultados de la autopsia del cadáver de Víctor Hugo Quero y señala que la muerte del preso político data de aproximadamente un año

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre