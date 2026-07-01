Nace un nuevo panda gigante en Corea del Sur y refuerza los esfuerzos por conservar la especie

Con este nacimiento, ya son cuatro los pandas nacidos en Corea del Sur y el tercer caso exitoso de reproducción natural registrado en el país, un resultado que fortalece los esfuerzos para preservar la especie.

Las primeras imágenes difundidas por el zoológico muestran a Ai Bao cuidando de su cachorro durante sus primeros días de vida, mientras un equipo de especialistas supervisa de cerca su desarrollo para garantizar su bienestar en esta etapa crucial.

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Ai Bao y el macho Le Bao llegaron al zoológico Everland en 2016 como parte de un programa internacional de cooperación para la conservación del panda gigante. Desde entonces, el parque se ha convertido en uno de los referentes de reproducción de la especie fuera de China.

Más allá del entusiasmo que despierta cada nacimiento, los especialistas destacan que estos programas son fundamentales para fortalecer la diversidad genética de una especie que aún enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y los efectos del cambio climático.

Mientras el pequeño panda continúa creciendo bajo el cuidado de su madre y del equipo veterinario, su llegada se suma a los esfuerzos globales para garantizar el futuro de uno de los animales más emblemáticos del mundo.