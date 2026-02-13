Experto explica por qué Nicolas Maduro no podría verse beneficiado de la Ley de Amnistía para presos políticos que se adelanta en Venezuela

Con llanto, las familias de los presos políticos imploran inmediata libertad. Ella es Nancy Peñaloza, madre del sargento José Antonio Moreno, detenido por razones políticas desde hace casi 6 años y a su lado, la señora Francis Quiñones quien clama por su hijo preso político el sargento Jonathan Franco, de quien no sabe su paradero.

Pese a todo esto, el régimen venezolano sigue dilatando la aprobación de la ley de Amnistía General exigida por el gobierno de Estados Unidos y anunciada por la encargada Delcy Rodríguez. En la sesión de ayer, la ilegítima Asamblea legislativa volvió a aplazar el trámite de la norma de alivio para los presos políticos.

Durante la segunda discusión, los diputados de mayoría madurista decidieron posponer, al no lograr un consenso: solamente avanzaron en 6 de los 15 artículos. Bancadas minoritarias "no" afines al régimen advirtieron que unas expresiones en el artículo 7 del texto podrían resultar inconvenientes al plantear que los posibles beneficiarios tendrían la obligación de "estar o ponerse a derecho" para poder aplicar a la amnistía.

Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista y director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, habló con La Mañana de NTN24 acerca de la ley de amnistía que se adelanta en Venezuela para los presos políticos y la intención del régimen de que Maduro y Cilia Flores se vean beneficiados.

Sobre la postergación de la Asamblea Nacional del régimen a la discusión dela ley de Amnistía dijo: “Esto implica que los acuerdos parlamentarios se pueden complicar pero no debe significar que se detengan las excarcelaciones, solo significa que por parte del oficialismo es la ausencia de compromiso real para poder avanzar en un proceso de reconciliación y de unidad nacional que tanto pregonan”.

Posteriormente habló de la situación en Venezuela y aseguró que no ha cambiado: “La situación no ha cambiado porque, aparte de las condiciones de los excarcelados, después del 3 de enero ha habido desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura. Tras bastidores se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos”.

Por último habló sobre la idea de miembros del régimen como Tarek William Saab de incluir a Nicolas Maduro y a su esposa Cilia Flores en el proceso de la Amnistía: “No se puede amnistiar violaciones a los derechos humanos y Nicolás Maduro fue el jefe de esta estructura represiva que ejecutó desde el 2013 hasta el 2025, desapariciones y actos de tortura. De manera que perdonar y que él haga parte de la ley de Amnistía es incompatible con los principios internacionales de los derechos humanos”.