Senador Rick Scott calificó a Gustavo Petro como “horrible extremista de izquierda” tras su pedido de regresar a Maduro a Venezuela

El senador estadounidense Rick Scott calificó a Gustavo Petro, presidente de Colombia, como un “horrible extremista de izquierda”, luego de que este el pasado martes 27 de enero señalara que el dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado y extraído por los Estados Unidos, nación donde adelanta un juicio, debía ser devuelto a Venezuela.

“Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano y no estadounidense”, dijo el mandatario colombiano.

Ante estas palabras, el congresista norteamericano señaló a los medios de comunicación: “Creo que Petro es un horrible narcotraficante de extrema izquierda. Es lo que él es y debes tomar cualquier cosa que él diga con cautela”.

Frente a estos comentarios de Gustavo Petro y otras actitudes que este ha tenido durante los últimos meses, el legislador estadounidense demostró su deseo de que en las próximas elecciones se dé un cambio y que llegue un gobierno que se preocupe por el pueblo colombiano y esté dispuesto a tener una “buena relación” con los Estados Unidos.

“Espero a un presidente que realmente se preocupe por la gente de Colombia y quiera tener una relación positiva con los Estados Unidos”, sentenció Rick Scott.

El senador Scott no fue el único en pronunciarse frente a estos comentarios; la líder política venezolana María Corina Machado, quien este miércoles sostuvo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y una vez culminó, atendió a los medios en una breve rueda en la que se refirió a la petición de Gustavo Petro.

“Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto de que cualquier juez que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen puede terminar preso como María Lourdes Afiuni; ¿son esos jueces los que Petro piensa que van a juzgar a Maduro?”, dijo Machado.

Adicionalmente, la líder política venezolana destacó el apoyo y actuar de la justicia internacional frente a la situación de su país y de la región. “La justicia internacional ha actuado, nosotros lo agradecemos y, por el bien de Venezuela, de Colombia y de la región, hay que acompañar este proceso”.