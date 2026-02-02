NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
Donald Trump

"De alguna manera, después de la redada en Venezuela, se volvió muy agradable": Donald Trump dice que Petro tuvo un cambio de actitud tras la captura de Nicolás Maduro

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario colombiano arribó a territorio estadounidense este lunes 2 de febrero junto a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entre otros miembros de la delegación.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre su homólogo colombiano, Gustavo Petro, momentos antes de la reunión que sostuvieron en la Casa Blanca en medio de las tensiones que han tenido ambos gobiernos.

El mandatario nortameriano afirmó que el tono del jefe de Estado colombiano "cambió" tras la captura del dictador Nicolás Maduro en la operación militar que realizó Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero.

Trump afirmó desde el Despacho Oval de la Casa Blanca ante los periodistas que Petro ha sido "amable" y que "fue muy crítico antes de la captura de Maduro, pero que "de alguna manera, después de la redada en Venezuela, se volvió muy agradable".

"Él (Petro) cambió su actitud mucho. Entonces él va a venir y vamos a hablar de drogas (...) tendremos una buena reunión", puntualizó Trump desde la Casa Blanca frente a la prensa.

Esto reafirma sus palabras tras la llamada que sostuvieron ambos jefes de Estado hace unas semanas, en las que aseguró que "fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro".

o

Luego de la llamada, el líder republicano informó que se reuniría con el presidente colombiano en la Casa Blanca.

Ahora, tras semanas de esa información, el mandatario de los colombianos llegó este lunes a Washington para cumplir la cita con su homólogo estadounidense.

El mandatario colombiano arribó a territorio estadounidense alrededor de las 12:00 a.m. de este lunes 2 de febrero junto a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entre otros miembros de la delegación.

Según informó la Presidencia de Colombia, la visita se extenderá hasta el próximo 5 de febrero y “tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos y defender los intereses nacionales de Colombia, en el marco de la política exterior, el diálogo y la cooperación regional en las Américas”.

