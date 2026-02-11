NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Acuerdo nuclear

Ministro ruso asegura que su país no infringirá los límites del tratado nuclear expirado siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo

febrero 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Serguéi Lavrov - Foto AFP
Serguéi Lavrov - Foto AFP
La expiración del tratado ha suscitado el temor a una carrera armamentística a tres bandas entre Rusia, Estados Unidos y China.

Rusia seguirá respetando los límites de misiles y ojivas nucleares establecidos en el tratado Nuevo START con Estados Unidos, que expiró la semana pasada, siempre y cuando Washington haga lo mismo, dijo el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

El tratado de 2010 expiró el 5 de febrero y dejó a las dos mayores potencias nucleares del mundo sin restricciones vinculantes sobre sus arsenales nucleares estratégicos por primera vez en más de medio siglo.

o

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó una propuesta formal del presidente ruso, Vladímir Putin, de cumplir voluntariamente los límites del Nuevo START durante un año más.

Lavrov, cabe resaltar, aseguró que, de todos modos y aún con la negativa de Trump, Moscú se atendrá a los límites por ahora.

"Nuestra posición es que la moratoria de nuestra parte, declarada por el presidente, sigue vigente, pero sólo mientras Estados Unidos no supere los límites establecidos", señaló Lavrov ante la cámara baja del Parlamento, la Duma Estatal.

La expiración del tratado ha suscitado el temor a una carrera armamentística a tres bandas entre Rusia, Estados Unidos y China, que tiene muchas menos ojivas que los otros dos países, pero se está armando rápidamente.

Sin embargo, algunos analistas afirman que Rusia está dispuesta a evitar el coste de tal competencia en un momento en que su presupuesto estatal se ve afectado por la guerra que desde hace cuatro años está librando en Ucrania.

Ucrania, por su parte, quiere acelerar los esfuerzos para poner fin a la guerra y aprovechar el impulso de las conversaciones mediadas por Estados Unidos antes que entren en juego otros factores, como la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, según declaró el domingo el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, en una entrevista.

De un plan de paz de 20 puntos que ha servido de base para las recientes negociaciones trilaterales, solo quedan pendientes "unos pocos" puntos, según Sybiha. "Los más delicados y difíciles, que deben tratarse a nivel de los líderes", puntualizó.

En cuestiones clave, como el territorio, las dos partes parecen estar muy alejadas. Rusia ha mantenido su exigencia de que Ucrania ceda el 20% restante de la región oriental de Donetsk que no ha logrado ocupar durante años de guerra, algo a lo que Kiev se ha negado rotundamente.

Ucrania también quiere controlar la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, que se encuentra en territorio ocupado por Rusia.

o

Durante la segunda ronda de conversaciones de paz trilaterales celebrada la semana pasada en Abu Dabi no hubo señales de avance, aunque el jueves se concluyó un intercambio de 314 prisioneros de guerra, el primero desde octubre.

Temas relacionados:

Acuerdo nuclear

Armas nucleares

Rusia

Estados Unidos y Rusia

Declaraciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Más de Actualidad

Ver más
Hijo de Juan Pablo Guanipa, preso político venezolano, pide la liberación de su padre - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Tenemos mucha esperanza de que se logre la liberación de mi papá, pero el drama que vivimos es saber cuándo": hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Freddy Superlano - AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Excarcelaron a Freddy Superlano tras más de 18 meses de detención arbitraria: así fue el reencuentro con su familia

Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Hijo de Juan Pablo Guanipa, preso político venezolano, pide la liberación de su padre - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Tenemos mucha esperanza de que se logre la liberación de mi papá, pero el drama que vivimos es saber cuándo": hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Hernán Torres, extécnico de Millonarios - Foto EFE
Millonarios

Millonarios anunció que Hernán Torres deja la dirección técnica: estos son los candidatos para la vacante entre quienes hay un venezolano

Karol G | Foto: EFE
Premios Grammy

Karol G es confirmada como presentadora de los premios Grammy 2026

Freddy Superlano - AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Excarcelaron a Freddy Superlano tras más de 18 meses de detención arbitraria: así fue el reencuentro con su familia

Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Elon Musk, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y Pavel Durov, fundador de Telegram | Foto: AFP
Telegram

Fundador de Telegram se unió a Elon Musk para cargar contra Pedro Sánchez por sus planes de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en España

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre