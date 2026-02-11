Ministro ruso asegura que su país no infringirá los límites del tratado nuclear expirado siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo

Rusia seguirá respetando los límites de misiles y ojivas nucleares establecidos en el tratado Nuevo START con Estados Unidos, que expiró la semana pasada, siempre y cuando Washington haga lo mismo, dijo el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

El tratado de 2010 expiró el 5 de febrero y dejó a las dos mayores potencias nucleares del mundo sin restricciones vinculantes sobre sus arsenales nucleares estratégicos por primera vez en más de medio siglo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó una propuesta formal del presidente ruso, Vladímir Putin, de cumplir voluntariamente los límites del Nuevo START durante un año más.

Lavrov, cabe resaltar, aseguró que, de todos modos y aún con la negativa de Trump, Moscú se atendrá a los límites por ahora.

"Nuestra posición es que la moratoria de nuestra parte, declarada por el presidente, sigue vigente, pero sólo mientras Estados Unidos no supere los límites establecidos", señaló Lavrov ante la cámara baja del Parlamento, la Duma Estatal.

La expiración del tratado ha suscitado el temor a una carrera armamentística a tres bandas entre Rusia, Estados Unidos y China, que tiene muchas menos ojivas que los otros dos países, pero se está armando rápidamente.

Sin embargo, algunos analistas afirman que Rusia está dispuesta a evitar el coste de tal competencia en un momento en que su presupuesto estatal se ve afectado por la guerra que desde hace cuatro años está librando en Ucrania.

Ucrania, por su parte, quiere acelerar los esfuerzos para poner fin a la guerra y aprovechar el impulso de las conversaciones mediadas por Estados Unidos antes que entren en juego otros factores, como la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, según declaró el domingo el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, en una entrevista.

De un plan de paz de 20 puntos que ha servido de base para las recientes negociaciones trilaterales, solo quedan pendientes "unos pocos" puntos, según Sybiha. "Los más delicados y difíciles, que deben tratarse a nivel de los líderes", puntualizó.

En cuestiones clave, como el territorio, las dos partes parecen estar muy alejadas. Rusia ha mantenido su exigencia de que Ucrania ceda el 20% restante de la región oriental de Donetsk que no ha logrado ocupar durante años de guerra, algo a lo que Kiev se ha negado rotundamente.

Ucrania también quiere controlar la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, que se encuentra en territorio ocupado por Rusia.

Durante la segunda ronda de conversaciones de paz trilaterales celebrada la semana pasada en Abu Dabi no hubo señales de avance, aunque el jueves se concluyó un intercambio de 314 prisioneros de guerra, el primero desde octubre.