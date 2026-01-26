NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Petróleo en Venezuela

Casas comercializadoras comenzarán a exportar Gas Licuado de Petróleo venezolano, según Reuters

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump anunció en las últimas semanas un “Gran Acuerdo Energético” tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado sábado 3 de enero.

Las casas comercializadoras han comenzado a hacer preparativos para cargar y exportar Gas Licuado de Petróleo (GLP) venezolano como parte de un acuerdo de suministro de petróleo de 50 millones de barriles entre Caracas y Washington, según dos fuentes y un documento de envío visto por Reuters este lunes.

Trump, además, se reunió con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca a menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro.

o

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y generar millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump al inaugurar la reunión.

Horas antes, el mandatario estadounidense dijo en la red Truth Social que "las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares".

La administración Trump ha dicho repetidamente que está al mando de Venezuela, y que controlará la industria petrolera del país "indefinidamente".

Cabe recordar que Chevron es la única empresa estadounidense que actualmente tiene licencia para operar en Venezuela.

ExxonMobil y Conoco Phillips se retiraron en 2007, después de rechazar la demanda del entonces presidente Hugo Chávez de que cedieran al Estado una participación mayoritaria en las operaciones locales.

El Departamento de Energía de Estados Unidos publicó detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump con el régimen venezolano encabezado, tras la captura de Nicolás Maduro, por Delcy Rodríguez.

o

“El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y nuestros aliados. Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, mencionó el Departamento en una nota de prensa.

De acuerdo con la nota todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos.

