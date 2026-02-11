"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en su momento que Cuba brinda protección a Venezuela, y que el régimen de Maduro le daba dinero a Cuba a través del petróleo, y que esto ya no iba a funcionar más.

Insólitamente, el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, dice que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos y se mostró agradecido con la presidente de México, Claudia Sheinbaum, por la ayuda humanitaria enviada a la isla.

Amelia Calzadilla, directora del programa de formación de la ONG Ciudadanía y libertad en Cuba; Fernando Vaccotti, analista de inteligencia y política internacional, y Vladimiro Mujica, presidente de Venamérica, analizaron en NTN24 la situación en Cuba.

“La luz no es el único problema que tiene Cuba, Cuba tiene una profunda crisis humanitaria, que no es reciente. Es un país que viene colapsando. Cuando se apaga la luz nos acordamos de lo infelices que somos”, afirmó Calzadilla.

Vaccotti, por su parte, se pronunció sobre si el combustible es el talón de Aquiles del régimen cubano.

“El castrismo vendió soberanía, pero terminó atado al subsidio externo, primero la URSS y luego Venezuela”, mencionó.

Vladimiro Mujica, a su turno, consideró que “estamos viendo que el cerco es el bloqueo sin decir la palabra bloque”.

“Cuba queda sin oxígeno energético. No hace falta disparar un tiro para ejercer presión máxima, similar a lo que se vio con la operación espada del sur en Venezuela”, precisó.