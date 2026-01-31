NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Sábado, 31 de enero de 2026
aurora boreal

El cielo de Alaska se ilumina: Un espectáculo de auroras boreales en su máximo esplendor

enero 31, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Un impresionante video en timelapse captó el baile de luces verdes y moradas sobre Fairbanks, marcando uno de los momentos más intensos de actividad solar en la región.

El cielo nocturno sobre Alaska se convirtió en un lienzo de colores vibrantes esta semana, cuando un espectacular despliegue de auroras boreales iluminó la región de Fairbanks. El fenómeno, capturado en un video de tipo timelapse desde el North Point Cottage, mostró franjas intensas de color verde y morado que se desplazaban con rapidez sobre los bosques nevados, ofreciendo un espectáculo visual que ha dejado a miles de personas maravilladas en las redes sociales.

Este aumento en la intensidad de las auroras no es una coincidencia, los científicos explican que el Sol se encuentra actualmente en el pico de su ciclo de 11 años, un período conocido como el Máximo Solar. Durante esta fase, la actividad solar se intensifica, lo que resulta en una mayor emisión de partículas cargadas que, al chocar con la atmósfera terrestre, generan estas luces mágicas con mayor frecuencia y brillo.

Expertos señalan que, durante el máximo solar, las auroras tienden a ser más frecuentes, brillantes y visibles en latitudes más bajas de lo habitual, lo que explica el aumento de registros espectaculares como el captado en Alaska.

Con el máximo solar aún en curso, se espera que eventos de esta magnitud sigan ocurriendo durante los próximos meses.

Temas relacionados:

aurora boreal

Alaska

Sol

Sistema Solar

Tormenta solar

Naturaleza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Excarcelaciones en Venezuela
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal anunció la excarcelación de al menos 80 presos políticos del régimen en Venezuela

Alerta por fuerte tormenta invernal en Nueva York - Foto de AFP
Estados Unidos

Nueva York declara estado de emergencia ante fuerte tormenta de nieve y frío extremo

Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Excarcelaciones en Venezuela
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal anunció la excarcelación de al menos 80 presos políticos del régimen en Venezuela

Alerta por fuerte tormenta invernal en Nueva York - Foto de AFP
Estados Unidos

Nueva York declara estado de emergencia ante fuerte tormenta de nieve y frío extremo

Kevin Durant de los Houston Rockets contra Tobias Harris de los Detroit Pistons | Foto: AFP
NBA

Reconocida figura de la NBA protagonizó fuerte intercambio con un aficionado en pleno partido: "Pagás para verme"

Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

"Crecí con esos valores": Djokovic sobre el acto de honestidad que tuvo durante uno de sus partidos en el Abierto de Australia que causa furor

Donald Trump y Claudia - Fotos AFP
Acuerdo comercial

Expertos analizan la actual relación entre México y Estados Unidos en cuanto al acuerdo comercial T-MEC

Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Trump - Petro

Presidente Petro confirma fecha de reunión con Trump en la Casa Blanca y califica el encuentro como "determinante"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre