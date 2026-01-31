El cielo de Alaska se ilumina: Un espectáculo de auroras boreales en su máximo esplendor

El cielo nocturno sobre Alaska se convirtió en un lienzo de colores vibrantes esta semana, cuando un espectacular despliegue de auroras boreales iluminó la región de Fairbanks. El fenómeno, capturado en un video de tipo timelapse desde el North Point Cottage, mostró franjas intensas de color verde y morado que se desplazaban con rapidez sobre los bosques nevados, ofreciendo un espectáculo visual que ha dejado a miles de personas maravilladas en las redes sociales.

Este aumento en la intensidad de las auroras no es una coincidencia, los científicos explican que el Sol se encuentra actualmente en el pico de su ciclo de 11 años, un período conocido como el Máximo Solar. Durante esta fase, la actividad solar se intensifica, lo que resulta en una mayor emisión de partículas cargadas que, al chocar con la atmósfera terrestre, generan estas luces mágicas con mayor frecuencia y brillo.

Expertos señalan que, durante el máximo solar, las auroras tienden a ser más frecuentes, brillantes y visibles en latitudes más bajas de lo habitual, lo que explica el aumento de registros espectaculares como el captado en Alaska.

Con el máximo solar aún en curso, se espera que eventos de esta magnitud sigan ocurriendo durante los próximos meses.