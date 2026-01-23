Portaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados estadounidenses llegarán a Oriente Próximo; Trump dijo que espera "no tener que usarlos"

El portaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados estadounidenses llegarán a Oriente Próximo en estos días, según confirmaron representantes de Estados Unidos, quienes hablaron bajo condición de anonimato, a Reuters el viernes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, por su parte, aseguró el jueves que su país tiene una "armada" que se dirige hacia Irán, pero esperaba no tener que usarla, al tiempo que renovó las advertencias a Teherán por el asesinato de manifestantes o la reanudación de su programa nuclear.

Uno de los responsables dijo a Reuters que también se estaban estudiando sistemas de defensa aérea adicionales para Oriente Próximo, que podrían ser fundamentales para protegerse de cualquier ataque iraní contra bases estadounidenses en la región.

Los despliegues amplían las opciones a disposición de Trump no solo para defender mejor a las fuerzas estadounidenses en toda la región en un momento de tensión, sino también para emprender cualquier acción militar adicional tras atacar los emplazamientos nucleares iraníes en junio.

"Tenemos muchos barcos yendo en esa dirección, por si acaso (...). Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca", contó Trump a los periodistas a bordo del Air Force One en su viaje de regreso a Estados Unidos tras hablar ante líderes mundiales en Davos, Suiza.

En otro momento, el presidente, caracterizado por exhibir —y utilizar— el alto poderío militar con el que las fuerzas militares estadounidense cuentan, expresó: "tenemos una armada (...) dirigiéndose en esa dirección, y tal vez no tengamos que usarla".

Los buques de guerra, vale recordar, comenzaron a moverse desde Asia-Pacífico la semana pasada, cuando la tensión entre Irán y Estados Unidos se disparó por una severa represión de las protestas en todo Irán en los últimos meses.

Trump había amenazado repetidamente con intervenir contra Irán por las recientes matanzas de manifestantes en ese país, pero las protestas menguaron la semana pasada.

El presidente dio marcha atrás en su retórica más dura la semana pasada que incluyó varias advertencias, y se jactó de haber logrado detener las ejecuciones de presos en ese país.

El mandatario republicano, cabe resaltar, repitió esa misma afirmación el jueves, cuando precisó que Irán canceló alrededor de 840 ahorcamientos luego de sus amenazas sobre llevar a cabo allí una operación militar.