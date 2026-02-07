NTN24
Sábado, 07 de febrero de 2026
Real Madrid

Prensa deportiva española asegura que el Real Madrid estaría pensando en pagar 100 millones de euros por este campeón del mundo

febrero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Copa del Mundo / Fanáticos del Real Madrid - Fotos de referencia: EFE
El interés del Real Madrid por el centrocampista 'albiceleste' no es nuevo, pero ha ganado fuerza recientemente debido a la posible reestructuración del mediocampo 'merengue' tras la salida de Xabi Alonso.

Varios medios de comunicación españoles especializados en la fuente deportiva hacen eco de un rumor que tiene que ver con el Real Madrid.

De acuerdo con un sector de la prensa del país europeo, la ‘casa blanca’ estaría pensando en pagar 100 millones de euros por este campeón del mundo.

Entre los espacios periodístico que manejan dicha información aparece ‘El chiringuito’, quien vincula a Enzo Fernández con el conjunto de la capital española.

Si bien el jugador tiene un contrato de larga duración con el Chelsea, en el programa que dirige Josep Pedrerol se dijo que el representante del jugador sudamericano ya tocó la puerta del cuadro ‘merengue’.

Esto, con motivo del eventual traspaso del exitoso futbolista argentino en el próximo mercado de verano.

El interés del Real Madrid por el centrocampista 'albiceleste' no es nuevo, pero ha ganado fuerza recientemente debido a la posible reestructuración del mediocampo 'merengue' tras la salida de Xabi Alonso.

Por su parte, desde Inglaterra, se estima que el Chelsea no aceptaría menos de 120 millones de euros, pues no quieren perder la inversión realizada en 2023.

Fernández, tras consagrase como campeón del mundo en Qatar 2022, pasó del Benfica al Chelsea por 121 millones de euros.

De momento, surgen especulaciones sobre un "intercambio" que podría incluir a jugadores como Aurélien Tchouaméni o Arda Güler.

Lo cierto es que Fernández ha ganado un total de 9 títulos oficiales a lo largo de su carrera profesional hasta febrero de 2026.

Su palmarés destaca por haber obtenido trofeos internacionales en todos los equipos donde ha jugado, además de ser una pieza clave en los éxitos recientes de la Selección Argentina.

