Abelardo de La Espriella confirma a nuevo ministro para su gabinete y ya suenan nombres para Justicia y Educación

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó este jueves otro miembro de su gabinete para su gobierno que arrancará el próximo 7 de agosto cuando se posesione.

De La Espriella confirmó a través de sus redes sociales el nombre de la persona que liderará la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“He designado a Fabio Arjona Hincapié como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Patria Milagro”, dijo el presidente electo.

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“Biólogo marino, investigador, director de Conservación Internacional Colombia, exviceministro de Ambiente y consultor del Banco Mundial, ha dedicado más de dos décadas a trabajar por la conservación de nuestra biodiversidad, siempre de la mano de las comunidades. Con su liderazgo iniciaremos una nueva etapa para proteger nuestros ecosistemas, fortalecer el bienestar animal, conservar el agua, impulsar soluciones basadas en la naturaleza y demostrar que el desarrollo y la protección ambiental pueden avanzar juntos”, agregó.

A su vez, se rumora quiénes podrían ocupar las carteras de Educación y Justicia.

Según dio a conocer el medio la FM Radio, el Ministerio de Educación será asumido por Viviane Morales, excongresista y exfiscal general de la nación.

Además, suena con fuerza para ocupar el cargo de ministro de Justicia, el penalista Iván Cancino.

Cancino es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, y en Derecho y Nuevas Tecnologías.

Cabe recordar que tanto Morales como Cancino lideran los procesos de empalme tanto en Educación como en Justicia, motivo por el cual podrían ser confirmados en las próximas horas como ministros en firme.

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El gobierno de Abelardo De La Espriella arrancará el próximo 7 de agosto cuando se posesione en el cargo como presidente.