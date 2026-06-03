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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Cuba

Frente a las sanciones de EE. UU. a Cuba, el régimen anuncia que Visa y Mastercard dejarán de operar en la isla

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Visa y Mastercard - Foto referencia: Canva
Visa y Mastercard - Foto referencia: Canva
De acuerdo con la dictadura, esta acción significa el corte de todas las conexiones financieras a nivel internacional desde La Habana hacia el exterior.

Este miércoles el régimen de Cuba informó que las operaciones de pago con tarjetas de Visa y Mastercard serán suspendidas a partir del sábado 6 de junio en la isla, luego de que un banco extranjero cesara su relación con una institución financiera de La Habana, medida que se da en medio de las sanciones de Washington.

"Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex S.A.", señaló el banco central del régimen por medio de un comunicado.

Cabe destacar que Financiera Cimex S.A. (Fincimex) es el brazo financiero del conglomerado empresarial de la dictadura GAESA, encargado de las divisas para la economía del país, que actualmente se encuentra sancionado por Estados Unidos.

De acuerdo con el régimen, esta acción significa el corte de todas las conexiones financieras a nivel internacional desde La Habana hacia el exterior, medida por la cual, según la entidad financiera, Washington pretende ejercer presión.

"Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba".

La dictadura precisó que su socio extranjero, cuyo nombre no reveló, informó que "se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana".

"A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard", agregó.

Estas acciones se suman a las demás tomadas desde la administración de Donald Trump, que desde enero impuso un bloqueo petrolero a Cuba; adicionalmente, ha centrado su radar en el Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), una de las primeras entidades en ser sancionadas bajo una orden ejecutiva firmada por el mandatario el pasado mes de mayo y que refuerza las sanciones contra el régimen castrista.

En correspondencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones estadounidenses.

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