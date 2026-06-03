“Un proceso democrático es el único camino hacia la estabilidad” de Venezuela: el mensaje del ministro de Asuntos Exteriores de Noruega tras el encuentro con María Corina Machado

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, quien se encuentra en Oslo, Noruega, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Espen Barth Eide, quien destacó el trabajo del también premio Nobel de la Paz.

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Tras el encuentro con Machado, el ministro noruego, por medio de su cuenta de X, compartió un mensaje en el que resaltó que “un proceso democrático es el único camino hacia la estabilidad y prosperidad duraderas” en la nación caribeña, que se encuentra en un proceso de transición hacia la libertad y democracia, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Asimismo, señaló que para que Venezuela pueda avanzar son necesarias “las reformas económicas” que se lleven “de la mano con las reformas democráticas”.

No obstante, el primer ministro de Asuntos Exteriores de Noruega dejó claro en su mensaje: “El proceso real requiere de instituciones sólidas”.

Entretanto, la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, por medio de la misma red social, agradeció “profundamente” la “reunión productiva y el apoyo inquebrantable demostrado a la causa democrática de Venezuela” por parte de Espen Barth Eide.

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Asimismo, la también Nobel de la Paz indicó que durante el encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega “reafirmamos nuestra convicción compartida de que una transición democrática representa el camino más seguro hacia la estabilidad, la prosperidad y las oportunidades para todos los venezolanos”.

Cabe destacar que, en su primer discurso, tras la segunda visita a Oslo, tras dejar su país a inicios de diciembre, María Corina Machado emitió un discurso en el que dejó ver que su regreso a su país natal está muy cerca y que su compromiso con la libertad y democracia de su país es sólido y está floreciendo.

"Voy a regresar muy pronto a Venezuela. Venezuela está floreciendo de nuevo y mi responsabilidad es crear las condiciones para que nuestro país florezca de nuevo”, afirmó Machado en el Foro por la Libertad de Oslo