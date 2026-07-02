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Jueves, 02 de julio de 2026
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ONU

Un hombre se prendió fuego en frente de la sede de la ONU y murió

julio 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Foto de referencia de la ONU (AFP)
Foto de referencia de la ONU (AFP)
Algunos medios de comunicación, especialmente New York Post, reportaron que portaba una bandera tibetana durante el incidente.

La Policía de Nueva York (Estados Unidos) reportó que este jueves un hombre se prendió fuego en frente de la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y murió a causa de las heridas.

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Según dijo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a la agencia AFP, a las 18:32 (22:32 GMT) recibió una llamada sobre un hombre que se prendió fuego en la Primera Avenida y la calle 42.

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“Fue declarado muerto en el Hospital Bellevue. La investigación continúa”, puntualizó.

Aunque no se ha revelado lo que motivó al sujeto a realizar tal acción, algunos medios de comunicación, especialmente New York Post, reportaron que portaba una bandera tibetana durante el incidente.

El medio antes mencionado aseguró que el manifestante, identificado por un amigo como Lobga Rangzen, llevaba puesto un “atuendo monástico completo cuando plantó una bandera tibetana en la acera y luego se prendió fuego en la concurrida calle durante la hora punta de la tarde”.

De acuerdo con el reporte, el hombre habría vivido en Estados Unidos durante unos 20 años.

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Tras prenderse fuego, se desplomó en el piso antes de un minuto envuelto en llamas mientras los vehículos que transitaban por el sitio tocaban sus bocinas.

Posteriormente, alrededor de unos 15 segundos, dos socorristas arribaron al lugar con extintores y lograron sofocar las llamas.

Pese a ser trasladado a un hospital, el hombre de 42 años fue declarado muerto, según aseguraron las autoridades policiales.

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