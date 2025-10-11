Nuevo terremoto de magnitud 6,0 sacude el sur de Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la costa sur de Filipinas este sábado por la noche, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según el USGS, el sismo se registró a una profundidad de 59 kilómetros y a 10 kilómetros de la ciudad de Cagwait, en la provincia de Surigao del Sur, en la isla de Mindanao.

No hubo informes inmediatos de víctimas por el sismo, declaró a la AFP el oficial de bomberos de Cagwait, Arnel Besinga.

"La duración del sismo no fue tan larga, solo unos 30 segundos, pero fue muy repentino y fuerte. Nuestras ollas aquí en la estación de bomberos se cayeron en la cocina", dijo Besinga.

Las autoridades de rescate y bomberos estaban realizando una evaluación conjunta de los daños.

"No podemos determinar la magnitud de los daños en este momento, si es que los hay, porque ya es de noche y está oscuro aquí", dijo Besinga.

Aún no estaba claro si el terremoto de magnitud 6,0 ​​en Surigao del Sur fue una réplica de los temblores de magnitud 6,7 y 7,4 que azotaron la ciudad de Manay, en la región de Mindanao, el día anterior, y que causaron la muerte de al menos ocho personas.

Esta serie de sismos se produjo pocos días después de que un terremoto de magnitud 6,9 causara la muerte de 75 personas y más de 1200 heridos en la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas, según datos gubernamentales.

Los terremotos ocurren casi a diario en Filipinas, país situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón, a través del Sudeste Asiático y la cuenca del Pacífico.

Un terremoto de magnitud 8,0 frente a la costa suroeste de la isla de Mindanao en 1976 desató un tsunami que dejó 8000 muertos o desaparecidos, el desastre natural más mortífero de Filipinas.