Futbolistas de la selección de Irán aún no reciben sus visas para el Mundial, según embajador del régimen iraní

El embajador del régimen de Irán en México dijo que la selección de fútbol de su país aún no había recibido sus visas de Estados Unidos a solo 10 días de su primer partido del la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles.

"Seguiremos intentándolo hasta el último momento para entrar (a Estados Unidos) y jugar", aseguró Abolfazl Pasandideh, quien se comunicó a través de un intérprete de español desde la embajada del régimen iraní en Ciudad de México.

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Pasandideh describió unas semanas frenéticas en las que ha lidiado con una diferencia horaria de nueve horas con Teherán mientras negociaba un traslado de última hora de la base del equipo de Arizona a Tijuana debido a problemas con los visados.

A dichos inconvenientes se sumó la creciente sensación en Irán de que la presencia del equipo en Estados Unidos debería reducirse al mínimo.

Estados Unidos, recalcó el embajador del régimen de Irán, nunca ha dicho formalmente que no quiere que el equipo iraní permanezca en su territorio.

"Pero con sus acciones ha demostrado que los iraníes no tienen cabida allí", añadió Pasandideh, quien destacó el trabajo de los funcionarios mexicanos por dar la bienvenida al equipo y agilizar la tramitación de sus visados.

Tensiones geopolíticas

Los ataques cruzados en Medio Oriente han convertido la Copa del Mundo, el mayor evento deportivo mundial, en una contienda geopolítica.

Se trata de la primera Copa del Mundo, desde su creación en 1930, en la que un país anfitrión recibe a otro con el que está en disputa militar.

Según Pasandideh, el deseo del régimen de Irán de competir en el torneo subraya sus esfuerzos por alcanzar una solución en la contienda con Washington.

"La participación de Irán en la Copa del Mundo, incluso en territorio de lo que se considera su enemigo, demuestra que Irán busca la paz", afirmó.

Entretanto, el progreso en las conversaciones de paz entre le régimen de Irán y Estados Unidos ha sido lento y el régimen de los ayatolás no parece ceder ante las exigencias de Washington, que incluyen poner fin a su programa nuclear.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró el martes ante los legisladores que su país no permitirá que Irán incluya en su delegación para el Mundial a personas vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

Es importante mencionar que dicha medida podría llegar a aplicarse a varios jugadores de la selección iraní que ya han cumplido el servicio militar obligatorio con el grupo.

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El equipo tiene previsto disputar su primer partido del Grupo G el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, donde también se enfrentará a Bélgica antes de medirse a Egipto en Seattle.