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Domingo, 24 de mayo de 2026
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Narcotráfico

Gobierno de México lanza subasta de terreno donde murió uno de los narcos más buscados tras operativo militar

mayo 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Casa del Hotel Tapalpa Country Club - Foto: EFE
Casa del Hotel Tapalpa Country Club - Foto: EFE
El terreno tiene un precio de salida de unos 750.000 dólares y es parte de un listado de 211 propiedades que las autoridades van a subastar el próximo jueves.

El gobierno de México anunció la subasta de un terreno en el country club donde murió el poderoso capo Nemesio Oseguera "El Mencho", en un enfrentamiento con el ejército en febrero.

Las autoridades no identifican la propiedad directamente con el capo, aunque está ubicada exactamente en la zona donde fue abatido en Tapalpa, en el occidental estado de Jalisco.

"El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el 22 de febrero pasado en un operativo del ejército mexicano. Tras su muerte, el grupo realizó bloqueos y quemas de vehículos en dos tercios del país.

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El terreno tiene un precio de salida de unos 750.000 dólares y es parte de un listado de 211 propiedades que las autoridades van a subastar el próximo jueves.

Estos terrenos provienen de las incautaciones de distintas entidades del gobierno mexicano como la fiscalía general.

En años pasados, el gobierno subastó casas que fueron propiedad del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió a finales de febrero tras resultar gravemente herido durante el operativo militar en el que inicialmente fue capturado en el estado de Jalisco.

Tras su muerte, se encontró en el country un altar improvisado donde se exhibían figuras de santos católicos, incluida la patrona de México, la Virgen de Guadalupe, así como San Judas Tadeo, considerado el patrono de las causas perdidas.

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En la cocina, había contenedores de comida junto a una caja de fresas en descomposición, una botella de salsa, cartones de leche y botellas de agua.

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, se debió al seguimiento que las autoridades dieron a quien era considerada su pareja sentimental. Fue ella quien condujo al hallazgo del paradero del capo en Tapalpa, estado de Jalisco.

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