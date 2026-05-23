"Vi a todos corriendo porque los hombres del Servicio Secreto gritaban muy fuerte ‘adentro, adentro’": periodista relata los momentos de angustia durante tiroteo cerca de la Casa Blanca

Momentos de angustia se vivieron este sábado en inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, luego de que se presentara un tiroteo que dejó al menos un muerto por disparo de bala, según confirmaron las autoridades de Estados Unidos. El fallecido es el sospechoso y habría al menos un civil herido.

El atacante habría disparado hasta unas 30 veces e intentado violar el perímetro de seguridad en la zona donde se encontraba el presidente Donald Trump.

Decenas de periodistas tuvieron que refugiarse ante la angustia de lo que se producía.

Patricia Vasconcellos, periodista de Brasil que cubre la Casa Blanca, contó detalles de la situación que vivieron los comunicadores al momento del tiroteo.

“Estaba con mi computadora cuando escuché los disparos, salí para ver qué pasaba porque no entendía de dónde venían los disparos y pensé que podía ser de la calle”, relató.

“Fue cuando vi a los periodistas todos corriendo hacia adentro porque los hombres del servicio Secreto gritaban muy fuerte ‘adentro, adentro’”, agregó.

La comunicadora aseguró que estuvieron entre 30 o 40 minutos en un salón y posteriormente fueron retenidos durante más de una hora y media al interior de la sede de gobierno.

“La autorización completa de salir de la Casa Blanca fue después de una hora y media”, detalló.