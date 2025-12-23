Gustavo Petro vuelve a hacer referencia a una Asamblea Nacional Constituyente; aseguró que presentará la ley ante el “Congreso”

En la noche de este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó una nueva alocución, espacio en el cual trató varios temas, dentro de ellos el decreto de emergencia económica y el proyecto de una Asamblea Nacional Constituyente, de la cual presentará una ley en el Congreso el próximo año.

Por medio del decreto, la administración del gobierno de Petro pretende imponer nuevos impuestos con la finalidad de cubrir el déficit que quedó respecto al Presupuesto General de la Nación para 2026, el cual fue aprobado por el legislativo colombiano.

Según el mandatario, el decreto de emergencia económica ya se encuentra en la mira tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, quienes, de mantenerse en la “tónica de bloque institucional”, motivarán aún más su iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente.

Al respecto, señaló que cuenta con una ley que presentará el próximo año al nuevo Congreso, por medio de la cual busca convocar a una Constituyente.

VEA TAMBIÉN “Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro o

“Vamos a presentar la ley al Congreso, que ya está hecha (…) Vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo”, expresó Gustavo Petro en medio de su alocución.

Pero eso no fue todo; el mandatario de los colombianos hizo un llamado al pueblo, según él, para que al momento de elegir a los próximos congresistas lo hagan a conciencia, ya que el actual no les ha permitido avanzar en sus proyectos.

“Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo, de la asamblea constituyente, o la vota (…) No voten por un Congreso bloqueador, sino que esté al lado del pueblo”, expresó Petro.

Aunque en varias oportunidades Gustavo Petro ha mencionado su deseo de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, esta sería la segunda oportunidad que esta propuesta avance más allá de los discursos del mandatario.

Recordemos que hace unos meses el exministro de Justicia Eduardo Montealegre había presentado bases de este proyecto, el cual no prosperó por obstáculos jurídicos.