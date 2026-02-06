Deportivo Cali vs. Millonarios, el partido de la fecha: así se jugará la quinta jornada de la Liga BetPlay Apertura 2026

Este viernes 6 de febrero se dará inicio a la quinta jornada de la Liga BetPlay Apertura 2026, en la cual solo se disputarán ocho de los 10 partidos habituales por jornada.

Todo esto tras una decisión tomada por la Dimayor ante el mal estado en el que se encuentra el césped del Estadio Nemesio Camacho El Campín; por tal motivo, los juegos entre Santa Fe – Nacional y Fortaleza – América de Cali fueron postergados.

El Deportivo Pasto y el Atlético Bucaramanga serán los encargados de abrir la quinta fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026. Actualmente, ambas escuadras viven un buen presente en el inicio de la competencia, pues se encuentran en las primeras dos casillas del campeonato, motivo por el cual buscarán sacarse diferencia.

Otro de los encuentros de este viernes será entre Medellín e Internacional de Bogotá, dos escuadras con un presente totalmente diferente en el inicio del rentado local.

Al conjunto dirigido por Alejandro Restrepo le ha costado el inicio del campeonato, pues de 12 puntos posibles solo ha logrado sumar dos unidades, una racha negativa que esperan romper ante su afición este viernes ante el equipo capitalino que ha ido de menos a más con un estilo de juego prometedor que hoy les permite gozar de una buena ubicación en la tabla general de la competencia.

El sábado tendremos una jornada llena de fútbol; iniciaremos con el juego entre Águilas Doradas ante el Cúcuta, dos escuadras que no quieren seguir cediendo puntos en la Liga.

Por su parte, ese mismo día, el Manuel Murillo Toro acogerá el juego entre Tolima y Llaneros, dos equipos que buscan consolidarse dentro de los ocho primeros de la competencia.

Finalizaremos la jornada sabatina con el encuentro entre Junior y Boyacá. Los Tiburones saben que tres puntos les permitirán ascender, mientras que los Ajedrezados buscarán su primera victoria para salir de la parte inferior de la tabla general del campeonato.

El domingo 8 de febrero tendremos el encuentro entre Once Caldas y Alianza, dos clubes con un presente totalmente diferente; mientras los dirigidos por Hernán Darío Herrera son novenos, los comandados por Hubert Bodhert son últimos con tan solo un punto.

Ese mismo día se disputará el juego más destacado de la jornada, que será entre Deportivo Cali y Millonarios. Un partido marcado por los reencuentros y los nuevos comienzos.

Los Azucareros, ahora dirigidos por Alberto Gamero, extécnico del conjunto embajador, se medirán ante el equipo de Fabián Bustos, nuevo técnico de la escuadra capitalina, quien hará su debut oficial en el fútbol colombiano. En este encuentro, Millos buscará sacudirse del mal momento deportivo que vive, mientras que la escuadra vallecaucana quiere sumar de a tres y mantenerse dentro de los ocho.

VEA TAMBIÉN El DT venezolano Richard Páez es oficializado como nuevo entrenador de equipo histórico de Colombia: dirigirá después de cinco años o

Finalizaremos la quinta jornada con el juego entre Jaguares y Pereira, dos equipos que quieren pasar la página y comenzar a ser protagonistas en el rentado local.

Fechas y horarios de la quinta fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

Pasto vs. Bucaramanga / Hora: 6:20 p. m.

Medellín vs. Inter de Bogotá / Hora: 8.30 p.m.

Sábado 7 de febrero

Águilas Doradas vs. Cúcuta / Hora: 2:00 p.m.

Tolima vs. Llaneros / Hora: 4:10 p.m.

Junior vs. Boyacá Chicó / Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 8:30 p.m. ET.

Domingo 8 de febrero