La nueva narrativa de Tarek William Saab: "el Cartel de los Soles existió en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, fue una creación de la CIA y de la DEA"

Varios colaboradores de la narco-dictadura venezolana se muestran desesperados últimamente tanto en televisión como en redes sociales a raíz de la captura y extracción del tirano Nicolás Maduro.

Entre ellos aparece el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, quien busca impulsar una nueva narrativa sobre el Cartel de los Soles, que, en 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. designó oficialmente como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).

De acuerdo con el funcionario chavista a cargo del Ministerio Público, “el Cartel de los Soles existió en la época del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, 1990 a 1993, surgió como una creación de la CIA y de la DEA para traficar drogas a través de Venezuela”.

“Estamos hablando de hace más de 30 años, con la llegada del presidente Hugo Chávez, literalmente eso se acabó, en sentido que la lucha contra el narcotráfico ha sido inmensa”, agregó.

Hasta la fecha, Tarek William Saab no ha sido condenado formalmente por la justicia internacional, pero enfrenta graves acusaciones y sanciones por su rol como fiscal general de la dictadura venezolana.

Los señalamientos principales incluyen, persecución política, abuso judicial, banalización de abusos, complicidad en crímenes de lesa humanidad y obstrucción de la justicia.

Además, ha sido sancionado por Estados Unidos y varios países de la Unión Europa, debido a los siguientes motivos: socavamiento de la democracia, violaciones sistemáticas de derechos humanos y falta de independencia judicial.

Aunque él mismo lidera "purgas" anticorrupción dentro del sistema judicial, informes de la sociedad civil venezolana cuestionan la transparencia de esta "gestión” y sugieren el uso selectivo de la ley para luchas de poder internas.

¿Qué es el Cartel de los Soles?

Es una organización criminal que, según Estados Unidos, es liderada por altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Nicolás Maduro, quien, a su vez, ya se encuentra bajo custodia en EE. UU. y enfrenta varios cargos relacionados con narcoterrorismo ante un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York.

El Cartel de los Soles, en otras palabras, es una red de narcotráfico y corrupción integrada por altos mandos de las Fuerzas Armadas y la cúpula del gobierno ilegítimo.

A diferencia de los carteles de México o Colombia, según explican los expertos, el Cartel de los Soles no funciona como una organización rígidamente jerárquica, sino como una agrupación de facciones dentro del Estado que facilitan el tráfico de cocaína, la minería ilegal, el contrabando, etc.