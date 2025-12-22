NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Decreto

“Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El gobierno de Gustavo Petro busca decretar emergencia económica esto luego de que el legislativo colombiano le negara el presupuesto para 2026 y la reforma tributaria.

Tras el rechazo del Congreso de la República tanto del presupuesto como de la reforma tributaria propuesta por parte del gobierno de Gustavo Petro, por medio de la cual buscaba que se le aprobara 530 billones de pesos para el 2026.

Ante esto se ha conocido que el mandatario colombiano decretará emergencia económica, un anuncio que ha generado un intenso debate sobre las implicaciones constitucionales y económicas que esto implicaría.

Para conocer las implicaciones que la “emergencia económica” traería a la población colombiana, el programa La Tarde de NTN 24 habló con el abogado constitucionalista Oscar Ortiz.

“La creación de los congresos desde 1215 con la carta magna se estableció justamente para efectos de determinar que nunca más habría impuesto sin representación (…) Ahora el presidente presenta un presupuesto que es aprobado de manera desfinanciada; cuando se aprobó el proyecto, estaba claro que no estaban todos los ingresos y ello podía eventualmente resolverse con una reforma tributaria que se puso a consideración del congreso y el congreso determinó que no había necesidad de crear más impuesto”, señaló Ortiz.

o

De acuerdo con el abogado constitucionalista, esta decisión por parte del legislativo colombiano se debe a que “hay un presupuesto desbordado creciente; en estos tres años, el presupuesto ha crecido en porcentajes nunca antes vistos y, por otro lado, se está asfixiando la libertad económica”.

Para el experto, aunque Petro en medio de su campaña a la presidencia manifestó que terminaría con el 4X1000, pero jamás dijo que “era para crear el 5X100”, lo cual traería afectaciones como “la informalidad”.

Oscar Ortiz señaló que a Gustavo Petro “se le ve un afán por decretar de manera arbitraria una reforma tributaria sin tener facultades”, con la finalidad “de extraer del bolsillo de los ciudadanos una gran cantidad de dinero”.

Para el abogado, la expectativa y zozobra que se tiene en torno a la emergencia económica también tiene un propósito: servir como una ventana de humo ante los hechos de corrupción que vienen rodeando al gobierno.

