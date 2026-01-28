NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Avión

El jet privado más rápido del planeta recibe luz verde para operar en Latinoamérica

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión | Foto Canva
Avión | Foto Canva
Puede volar casi a la velocidad del sonido y aterrizar en pistas cortas que otros jets no alcanzan.

Actualmente en el mercado aeroespacial existen varios jets privados que alcanzan velocidades de crucero entre March 0,90 y 0,9235, su especialidad no solo está en su rapidez, sino en su alto confort y tecnología avanzada, ideales para los viajes de larga distancia.

o

Pese a la variedad del mercado, hay uno que ostenta el primer lugar como el jet civil más rápido del mundo, el cual es el Bombardier Global 8000, su velocidad es de Mach 0,95 y tiene un alcance de 8.000 millas náuticas, es decir 14,800 kilómetros y entre sus características más importantes están:

  • Posee una altitud de cabina de 2,961 pies, la más baja en producción de la industria.
  • Su diseño de cabina es de cuatro zonas habitables, incluyendo un área de descanso separada para la tripulación.
  • Su confort incluye sistema de aire Pũr Air y sistema de iluminación circadiano Soleil diseñados para maximizar la comodidad del viaje.

Cabe resaltar, que el Global 8000 entró hace poco en servicio, en diciembre de 2025 y desde la fecha se ha posicionado como el más rápido desde el retiro del Concorde, su diseño de ala Smooth Flĕx Wing permite al modelo operar en pistas cortas con una agilidad similar a la de los aviones ligeros.

Además, sus listones de borde de ataque avanzados facilitan el acceso a un 30% más de aeropuertos en comparación con sus competidores directos.

En ese orden de ideas, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) le otorgó la certificación al Bombardier Global 8000 como el avión de negocios más veloz del mundo, este nuevo permiso le habilita la operación y entrega del modelo en el mercado europeo.

o

Adicionalmente, sumándose a las aprobaciones ya obtenidas ante Transport Canada y la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos a finales del año pasado, según informó Bombardier.

Finalmente, Stephen McCullough, vicepresidente ejecutivo de ingeniería y desarrollo de productos de Bombardier señaló que este logro “fortalece el impulso del avión y que el equipo espera entregar más unidades a clientes europeos durante este año para que experimenten los nuevos niveles de eficiencia que desbloquea el modelo”, concluyó.

