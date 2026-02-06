Trump desata la polémica con video que muestra a los Obama como monos: Casa Blanca dijo que solo es un "meme de internet"

Donald Trump, presidente estadounidense, desató la polémica este viernes tras publicar un video que mostraba a Barack Obama, el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, y a su esposa Michelle, como monos.

Sectores demócratas condenaron la publicación y la tildaron como "racista", mientras que la Casa Blanca rechazó lo que llamó "indignación falsa" y dijo que el video publicado el jueves por la noche en la cuenta Truth Social de Trump era de un "meme de Internet".

El video trata de conspiraciones sobre la derrota electoral de 2020 del republicano Trump y, al final, se muestra a los Obama con sus caras en cuerpos de monos durante aproximadamente un segundo.

La canción "El león duerme esta noche" suena de fondo cuando aparecen los Obama.

En la publicación se repiten acusaciones falsas de que la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems ayudó a robarle las elecciones de 2020 a Trump y entregarle la victoria a Joe Biden, quien era el vicepresidente de Obama en ese momento.

"Esto proviene de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Por favor, detengan la falsa indignación e informen hoy sobre algo que realmente importe al público estadounidense", añadió Leavitt.

En la plataforma Truth el vídeo ha recibido miles de “me gusta” y ha sido replicado en otras redes sociales.

Una de las principales voces en rechazar el contenido del video fue el gobernador de California, Gavin Newsom, un potencial candidato presidencial demócrata en 2028 y crítico de Trump.

"Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ya", publicó la oficina de prensa de Newsom en X.

Ben Rhodes, ex asesor de seguridad nacional y confidente cercano de Barack Obama, también condenó las imágenes.

"Que atormente a Trump y a sus seguidores racistas que los futuros estadounidenses acepten a los Obama como figuras queridas mientras lo estudian como una mancha en nuestra historia", escribió en X.

Obama es el único presidente negro en la historia de Estados Unidos y apoyó a la oponente de Trump, Kamala Harris, en la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2024.