Globo de fiesta habría sido confundido con dron y provocado el cierre del espacio aéreo en El Paso, dicen fuentes a The Wall Street Journal

Un globo de fiesta fue confundido con un dron de un cartel mexicano en El Paso, Texas, dijeron fuentes a The Wall Street Journal sobre el cierre de ese espacio aéreo anunciado el martes en la noche por la Aviación de Estados Unidos (FAA) y levantado a primera hora del miércoles.

La Casa Blanca había anunciado el mismo miércoles, sin embargo, que la incursión por la frontera de un dron de un cártel mexicano había obligado al cierre temporal del Aeropuerto Internacional de El Paso.

Legisladores y reportes de prensa sugirieron, luego de la notificación de Estados Unidos, que todo estuvo relacionado con el uso inadvertido de un equipo 'antidrones' por parte del Pentágono.

The Wall Street Journal, que junto con CBS y CNN informaron que el dispositivo es un tipo de láser, señaló que el Pentágono utilizó recientemente la tecnología para derribar lo que creía que era un dron en la zona, pero al final resultó ser un globo de fiesta, según dijeron fuentes al diario.

La FAA había informado que la frontera se iba a cerrar por 10 días, por "razones de seguridad", pero levantó la restricción apenas horas después del anuncio.

El regulador de la aviación civil estadounidense y el Pentágono "reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel", declaró en X el secretario de Transportes, Sean Duffy.

"La amenaza fue neutralizada y no existe ningún peligro para el tráfico comercial en la región", añadió.

Pero la legisladora demócrata Verónica Escobar, cuya jurisdicción electoral incluye El Paso, cuestionó las explicaciones oficiales e indicó que esa no fue la versión que recibieron en el Congreso.

Más tarde surgieron los reportes en medios de comunicación locales acerca de que pruebas del gobierno federal con tecnología antidrones, realizadas en una base aérea contigua al Aeropuerto Internacional de El Paso, motivaron la decisión de cerrar toda el área a todos los vuelos civiles.

Citando fuentes gubernamentales, CBS informó que la FAA cerró el espacio aéreo en medio de una disputa sobre si era seguro probar esa tecnología tan cerca del aeropuerto.

La Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) reportó que el Departamento de Defensa desplegó la tecnología antes de que la FAA pudiera completar una evaluación de seguridad, lo que provocó el cierre repentino.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, por su parte, aseguró que no tenía "ninguna información" sobre el uso de drones en la frontera y reiteró que hay "comunicación constante" entre ambos gobiernos.

La legislación actual les permite a las fuerzas armadas "actuar de manera imprudente en el espacio aéreo público", expusieron a la prensa los congresistas, Rick Larsen y André Carson, sin dar más detalles.

La administración del presidente Donald Trump insiste en que está en guerra contra los "narcoterroristas" y ha llevado a cabo ataques letales contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental.

La presidente Sheinbaum se ha opuesto a la intervención militar estadounidense en su país y hasta ahora ha logrado mantener un delicado equilibrio diplomático con Trump.

Sheinbaum, entretanto, ha intensificado la extradición de líderes de carteles a Estados Unidos y reforzado la cooperación fronteriza en medio de amenazas arancelarias por parte de Trump, para quien frenar la migración irregular desde México fue una promesa clave de campaña.