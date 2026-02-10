Piden rescindir el contrato de jugador de la Vinotinto por sumarse tarde a su equipo y llegar con una grave lesión

Un jugador de la selección Vinotinto se encuentra en el ojo del huracán por incumplir los tiempos de su reintegro al club con el que mantiene contrato activo en el fútbol internacional.

Incluso su mismo equipo ha pedido estudiar la posibilidad de rescindir su contrato ante el incumplimiento, además de arribar con una grave lesión.

Se trata del mediocampista José “El Brujo” Martínez, un infaltable en las convocatorias de La Vinotinto durante las pasadas Eliminatorias Sudamericanas mientras era dirigido por el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.

El jugador del Corinthians de Brasil es blanco de críticas en su club y podría salir en las próximas horas si es rescindido su contrato por incumplimiento.

Durante más de un mes, según ha señalado el equipo de Sao Paulo, Martínez no se reportó al equipo y alegó problemas en el trámite de su pasaporte venezolano.

El jugador venezolano se habría ausentado más tiempo de lo acordado para sus vacaciones tras finalizar la temporada 2025.

Además, a su llegada en los últimos días lo hizo con una grave lesión de ligamento cruzado, de la cual no tenía conocimiento el cuerpo técnico.

Es por eso que, según el diario UOL Esporte de Brasil, el equipo se encuentra consultando a su equipo jurídico para intentar rescindir su contrato dado que la lesión le impedirá posiblemente estar apto para regresar a las canchas este año.

Martínez ha sido uno de los jugadores más criticados tras la eliminación de La Vinotinto del Mundial 2026 luego de caer por goleada ante Colombia por 6 a 3.

El mediocampista lleva desde 2024 en el club brasileño tras su paso por Philadelphia de la MLS y el Zulia venezolano.