“Ha estado enfrentando problemas de depresión, ansiedad y secuelas a consecuencia de las torturas”: conmovedor relato de madre de militar preso por el régimen venezolano

Una madre venezolana exiliada en Chile elevó su voz para denunciar las condiciones de reclusión de su hijo, un militar que cumple siete años de prisión en Venezuela acusado de traición a la patria.

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Ediricia Fuenmayor, madre del teniente de Fragata Ángel Barrios, de 35 años, reveló en entrevista que su hijo enfrenta graves problemas de depresión y secuelas físicas producto de torturas. El militar fue detenido en octubre de 2019, acusado de participar en la llamada Operación "Jaque mate", una supuesta conspiración.

En 2024 fue condenado a 28 años de prisión y actualmente permanece recluido en el Centro de Detención de Ramo Verde.

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"Últimamente ha estado enfrentando problemas de depresión, ansiedad y secuelas a consecuencia de las torturas que sufrió el tiempo que estuvo en la digestión", afirmó. Agregó que las torturas dejaron secuelas en brazos, cabeza, hombros, piernas y talones de su hijo.

Desde Chile, donde trabaja de madrugada en un hotel, Piar sostiene económicamente a su hijo, quien no cuenta con familiares directos en Venezuela. "Soy el único sostén de mi hijo. Trabajo haciendo muchas cosas para poder conservar el trabajo, a pesar de que no puedo estar parada ni tanto tiempo sentada", explicó.