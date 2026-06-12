"Fueron condiciones infrahumanas": preso político excarcelado denuncia graves problemas de salud tras permanecer por más de dos años detenido por el régimen cubano

NTN24 conversó en exclusiva con el preso político Carlos Alberto MacDonald Ennis, excarcelado este viernes por el régimen de cuba, quien permaneció más de dos años bajo prisión provisional.

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"Físicamente me encuentro muy mal porque me están dando muchos dolores de cabeza, mucho mareo, tengo una diabetes que me está afectando grandemente", dijo la víctima del régimen castrista sobre su actual estado de salud.

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En un evidente estado de desnutrición, MacDonald Ennis pesa apenas 48 kilogramos y su vida corre grave peligro tras haber sufrido condiciones inhumanas bajo custodia.

Durante su permanencia en prisión desarrolló un tumor maxilar que se expande hacia estructuras internas de la cabeza, lo que le causa intensos dolores y una creciente preocupación por la posible afectación de órganos vitales.

"Mi lucha es recuperarme por ahora, hacer el tratamiento químico-quirúrgico y tratar de salir del problema de este tumor que tengo para continuar mi lucha por la libertad de Cuba y de los presos políticos", expresó.

Por varios meses su familia denunció que, pese a la gravedad de su estado de salud, no recibió la atención médica especializada ni el tratamiento adecuado mientras permaneció encarcelado.

"Fueron condiciones infrahumanas, he vivido prácticamente un letargo mortal, que fue prácticamente casi la muerte", describió MacDonald sobre lo que vivió en prisión.

MacDonald fue detenido arbitrariamente el 15 de marzo de 2024, acusado de presunto atentado y propaganda contra el orden constitucional debido a su activismo y oposición al régimen cubano.

Según la organización Prisoners Defenders, durante su encarcelamiento fue víctima de constantes violaciones de sus derechos.

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El prisionero político del régimen sufrió prolongación ilegal de la prisión provisional, el rechazo de recursos de hábeas corpus, el aislamiento en celdas de castigo, la negativa a proporcionar información médica y la falta de atención sanitaria adecuada.