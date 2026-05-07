Laboratorios argentinos envían 2.500 pruebas de diagnóstico de hantavirus a estos cinco países

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves que Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico de hantavirus a laboratorios de cinco países tras el brote mortal ocurrido en un crucero.

"Hemos organizado el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países", declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Asimismo, informó a 12 países que sus ciudadanos habían desembarcado del crucero MV Hondius en la remota isla británica de Santa Elena.

"Esos 12 países son Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa en Ginebra.

De acuerdo con la OMS, hasta el momento se han confirmado cinco casos de hantavirus entre los ocho sospechosos reportados en el crucero en el Atlántico, y advirtió que es "posible" que haya más.

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"A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos", declaró el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra.

"Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos", agregó.