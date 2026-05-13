“Aquí no ocurre ningún milagro y hay que seguir”: funcionaria de Israel ante la reciente publicación del The New York Times sobre el conflicto con el régimen de Irán

En su más reciente informe de inteligencia, The New York Times contradice el discurso emitido desde la Casa Blanca sobre el golpe militar al régimen de Irán en medio del conflicto, pues este diario asegura que la dictadura de los ayatolás aún cuenta con gran parte de su capacidad misilística, pese a los ataques de los Estados Unidos e Israel.

Frente a este tema, el programa Club de Prensa habló con Fleur Hassan, alta funcionaria del gobierno de Israel, enviada especial del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Ante la resistencia que estaría demostrando el régimen ayatolá ante la ofensiva de los Estados Unidos, señaló: “Yo no sé quién se creyó que, con un país de 90000 millones de personas, con un régimen brutal militar e islamista, esto se iba a acabar en un mes. Esto no creo que sea realista; aquí no ocurre ningún milagro y hay que seguir”.

Y agregó: “ahora lo que está ocurriendo para mí es que Trump sigue dándole la oportunidad al régimen islámico de Irán de bajarse del burro y decir: ‘Bueno, paramos con el desarrollo nuclear, de armas nucleares, paramos con el desarrollo de enriquecimiento de uranio'”.

Para Fleur Hassan, es claro que “hasta que ellos (el régimen) aquí no digan bueno, nos rendimos, no se puede terminar esta guerra”, hecho ante el cual considera que “en unos días o la semana que viene empiezan de nuevo la agresión militar para ver si esta gente puede rendirse”.

Frente a la publicación The New York Times, en la cual se indica que el régimen de los ayatolás habría recuperado 30 de los 33 lanzadores de misiles en el estrecho de Ormuz, enfatizo: “Eso es en el estrecho, porque nosotros en el país estimamos que en el 50 a 70 por ciento están eliminados”.

Reitero una vez más que “ellos (régimen iraní) tienden a mandar cohetes; defensiva, les destruimos todas las defensas aéreas, defensas marítimas; ya no le queda mucha defensa, lo que le queda es ofensa y eso es el armamento balístico y el reto nuclear”.

La enviada especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación israelí: esta dictadura no solamente implica “una amenaza al mundo entero e Israel y a la región, amenaza entre, pero amenaza a su propia gente”; por eso es necesario bajarlos del poder.

Hassan destacó el papel del actual mandatario norteamericano en su ofensiva contra el régimen iraní: “Ellos siempre jugaban con el tiempo del mundo y Trump le ha dado la vuelta; ahora ellos no tienen tiempo porque el bloqueo del estrecho de Ormuz hace que ellos se estén ahogando económicamente”.

Considera que “la presión económica tiene mucho más valor que la presión militar”.

Por último, aseguró que no importa el tiempo que deba pasar, el régimen de los ayatolás va a caer sí o sí, ya que “la mayoría de su gente no los quiere porque han reprimido”.