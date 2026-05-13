Scaloni deja fuera del Mundial a seis campeones del mundo: así quedó la prelista enviada a FIFA

El DT de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, presentó la prelista de 55 jugadores ante la FIFA para el Mundial 2026.

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En este listado plasmó su renovación progresiva de cara a la vendiera Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica dentro de un mes.

Entre las novedades aparecen seis campeones del Mundial Qatar 2022, los cuales quedaron marginados de la mencionada lista.

Así las cosas, Paulo Dybala, Ángel Correa y Juan Foyth (por cuestiones físicas y deportivas), Alejandro 'Papu' Gómez, además de Franco Armani y Ángel Di María (quienes se retiraron del combinado nacional), no estarán en el magno evento deportivo.

Igualmente, el proyecto de Scaloni para el Mundial se basa en sostener la base histórica de campeones y consolidar un recambio generacional con jóvenes talentos.

El plan apunta a un ecosistema de mejora continua donde nadie tiene el puesto asegurado, mientras se mantiene la intensidad competitiva.

Con Lionel Messi en 'su último baile', la 'escaloneta' buscará levantar su quinto título al hilo tras los conseguidos en la Copa América 2021 (Brasil), Finalísima 2022 (Londres), Copa Mundial de la FIFA 2022 (Qatar) y la Copa América 2024 (Estados Unidos).

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El Mundial de la FIFA 2026, que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

La unión americana será la sede principal, albergando 78 de los 104 partidos totales del torneo, incluyendo la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.