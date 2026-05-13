"Necesitamos una Venezuela para venezolanos, no para americanos, ni para amigos de Maduro”: senador demócrata Tim Kaine a NTN24

En una contundente declaración, el senador demócrata Tim Kaine ha resaltado la necesidad de priorizar el bienestar del pueblo venezolano sobre intereses externos relacionados con el petróleo.

Durante su intervención en NTN24, Kaine destacó que "necesitamos una Venezuela para los venezolanos y no para los americanos ni para los amigos de Maduro", en una crítica abierta a la administración del expresidente Trump.

Kaine enfatizó la importancia de las elecciones libres como un paso fundamental hacia la recuperación democrática en Venezuela.

"El negocio petrolero no puede estar por encima del bienestar de los venezolanos", mencionó el senador al referirse a la política que afectaba los derechos de los ciudadanos en favor de intereses económicos.

Este argumento subraya la necesidad de un cambio sustancial en la dirección del gobierno venezolano actual, frente al cual invita a la administración a fijar una fecha para un voto justo y libre.

En los últimos años, las tensiones entre los intereses petroleros y los derechos humanos han sido un punto central en la política exterior de Estados Unidos hacia este país latinoamericano.

El llamado de Kaine es claro: cualquier intervención o acción debe poner en primer lugar a los venezolanos y su derecho a vivir en libertad y democracia.

La intervención del senador se enmarca en un contexto regional complicado, donde Venezuela ha enfrentado una crisis política, económica y social prolongada.

Con millones de venezolanos desplazados y gran parte de su población viviendo en pobreza, Kaine instó a la comunidad internacional a concentrar sus esfuerzos en crear condiciones para un cambio que beneficie directamente al pueblo.