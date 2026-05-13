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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Estados Unidos

Daniel Noboa visita Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El presidente de Ecuador se reunirá con el vicepresidente JD Vance y senadores de ambos partidos en el Capitolio.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició una visita oficial a Estados Unidos con una agenda de alto nivel que incluye reuniones con autoridades del gobierno norteamericano y el reconocimiento a su gestión en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La agenda presidencial comienza con un encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y continuará con reuniones en el Capitolio con senadores de ambos partidos políticos.

Según información exclusiva obtenida por NTN24, el encuentro legislativo tendrá lugar durante la tarde con participación de representantes tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata.

El foco principal de estas reuniones será la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

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Ecuador ha emergido como uno de los principales aliados de Washington en Sudamérica para combatir estas amenazas transnacionales.

El senador demócrata Tim Kaine, quien participará en el encuentro con Noboa, se negó a adelantar detalles específicos sobre los temas a tratar. Sin embargo, declaró que: "Voy a tener una conversación con el presidente Ecuador hoy en la tarde y voy a esperar después de esta reunión a hablar más sobre Ecuador".

La agenda del mandatario ecuatoriano incluye, además, una participación este jueves en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y reuniones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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