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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Víctor Hugo Quero

"Todos callaron": Tamara Sujú revela detalles de los últimos días de Víctor Quero en custodia del régimen venezolano y explica la cadena de responsabilidades en su muerte

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, recibió información detallada de los días previos a la muerte de Víctor Quero, un preso político que murió bajo custodia del régimen venezolano.

Un "patriota cooperante" del Hospital Militar de Caracas entregó a Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, documentación médica que revelaría las circunstancias de la muerte de Víctor Hugo Quero, el preso político cuyo fallecimiento mantuvo oculto el régimen venezolano durante más de un año mientras su madre Carmen Navas buscaba respuestas.

Según la información recibida por Sujú, Quero ingresó el 14 de junio de 2024 al Hospital Militar "por emergencia" presentando "desprendimiento y sangrado interno severo". Tras ser operado, fue trasladado al piso 11 de procesados militares, donde permaneció nueve días en grave deterioro, según detalló en diálogo con La Tarde de NTN24.

"Desde el 15 de julio hasta el 24 de julio, Víctor Hugo aún presentó hemorragia interna, caída de hemoglobina, deterioro sistémico, tuvo insuficiencia respiratoria", detalló Sujú. Quero requirió asistencia respiratoria y tratamientos que, según la abogada, indicaban la necesidad de traslado inmediato a una Unidad de Cuidados Intensivos.

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"Estuvo nueve días en el piso 11, cuando por su gravedad debió haber sido trasladado a la UCI desde el principio", señaló Sujú. Quero fue finalmente trasladado a terapia intensiva el 24 de junio en la noche, pero "ya era tarde", ya que falleció a las 12:50 de la madrugada del 25 de junio.

La directora del Instituto Casla enfatizó que durante esos nueve días críticos nadie notificó a Carmen Navas sobre el estado de su hijo. "¿Cómo no haberle dicho a esa madre que ese hijo se estaba muriendo en el hospital muy tarde? Porque no les conviene, porque es que ellos son unos asesinos criminales que torturan. No les importa que se muera ", cuestionó.

Sujú estableció una cadena de responsabilidad que incluye desde Nicolás Maduro, el DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), hasta funcionarios del Hospital Militar. Entre los nombrados están Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, el director del Hospital Militar, Luis Gabriel Montaño, y la subdirectora, así como la teniente coronel Lizette del Carmen Torres, gerente del Servicio de Procesados Militares del piso 11.

En el centro de reclusión Rodeo 1, adonde fue trasladado Quero, Sujú señaló al coronel Carlos Enrique Rincón Escerbén, alias "Raidén", director del centro penitenciario, y a alias “El Chivo” quienes, según ella, "golpearon y torturaron a Víctor Quero".

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La abogada confirmó que mantendrá bajo resguardo la documentación recibida "hasta que regrese el Estado de Derecho y de Justicia en Venezuela". "Tengo las pruebas de todo lo que he dicho, tengo la documentación", afirmó.

“Esta cadena de mando es la base; la cadena sigue y sigue y todos callaron”, resaltó.

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