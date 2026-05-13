NTN24
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Alligator Alcatraz

Florida estaría planeando cerrar el polémico centro de detención para migrantes indocumentados Alligator Alcatraz

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
NTN24 estuvo en el lugar, donde pudo observar movimiento de vehículos, buses y camiones, aunque desde el exterior no pudo apreciar un desmantelamiento.

El famoso centro de detención para inmigrantes indocumentados Alligator Alcatraz, en los Everglades de Florida (Estados Unidos), podría cerrar sus puertas en junio, según reportó el diario norteamericano The New York Times.

NTN24 estuvo en el lugar donde pudo observar movimiento de vehículos, buses y camiones, aunque desde el exterior no pudo apreciar un desmantelamiento de las enormes carpas en donde permanecen detenidos aproximadamente 1,400 inmigrantes.

o

Cabe mencionar que la noticia sobre su posible cierre genera controversia debido a que su construcción superó los más de 100 millones de dólares y no ha cumplido ni un año de funcionamiento desde su inauguración.

Aunque la oficina del gobernador Ron DeSantis no ha confirmado el desmonte del lugar, los proveedores del centro de detención fueron notificados de que a partir de junio no tendrían que seguir prestando sus servicios.

Cabe mencionar que Alligator Alcatraz fue tan importante que hasta el presidente Donald Trump lo visitó para reforzar su política migratoria. En ese entonces generó polémica al decir que iba a enseñar a los reclusos del lugar a escapar de los caimanes.

o

Se dice que una de las causas de su clausura sería el alto costo de su mantenimiento. Y es que se calcula que cada día se gastan cerca de un millón de dólares de los contribuyentes.

Finalmente cabe mencionar las polémicas a las que ha estado expuesto el lugar, ya que organismos internacionales han denunciado violaciones a los derechos humanos al interior de las jaulas donde mantenían a los detenidos, muchos de ellos, sin antecedentes penales.

Temas relacionados:

Alligator Alcatraz

Inmigrantes

Florida

Estados Unidos

Inmigración

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Ya no es buscar vías de mejoramiento, ya abiertamente es un cambio de sistema": expertos en NTN24 analizan la postura de Trump sobre Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me tenían secuestrado el cuerpo, pero no el espíritu": exprisionero político relata su cautiverio y exige elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Si las personas no están incumpliendo ninguna ley de inmigración no tienen por qué tener miedo": vocera del Departamento de Estado de EE. UU. sobre posibles redadas de ICE en medio del Mundial 2026

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Régimen venezolano

"La prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos": Antonio De La Cruz sobre postura de Trump con Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Olmedo López y Gustavo Petro - AFP
Colombia

¿Cómo avanza el escándalo de la UNGRD en Colombia que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno Petro?

Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

Clan del Golfo, Gustavo Petro - AFP
Clan del Golfo

Fiscalía de Colombia se negó a suspender órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras pedido de Petro

Más de Actualidad

Ver más
Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Mossad, Israel | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel mantendrá su ofensiva en Irán hasta un cambio de régimen, afirma el director del Mossad

Delcy Rodríguez y María Elvira Salazar | Fotos EFE
María Elvira Salazar

“Delcy piensa que puede engañar al presidente Trump de la misma manera en que ella y Maduro engañaron y destruyeron a Venezuela”: Congresista de EE. UU. lanza fuerte mensaje a la líder del régimen de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Mossad, Israel | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel mantendrá su ofensiva en Irán hasta un cambio de régimen, afirma el director del Mossad

Delcy Rodríguez y María Elvira Salazar | Fotos EFE
María Elvira Salazar

“Delcy piensa que puede engañar al presidente Trump de la misma manera en que ella y Maduro engañaron y destruyeron a Venezuela”: Congresista de EE. UU. lanza fuerte mensaje a la líder del régimen de Venezuela

Met Gala 2026 - Fotos AFP
MET Gala

Estos fueron los atuendos con los que varias de las celebridades invitadas asistieron a la Met Gala 2026

Protestas de estudiantes universitarios en Argentina - Foto: AFP
Manifestaciones

Multitudinarias protestas en Argentina tras el recorte de presupuesto a las universidades públicas

César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

Piden la salida del entrenador venezolano César Farías de su equipo en Ecuador tras caer y quedar al borde de la eliminación en la Copa Libertadores

Telescopio espacial Nancy Grace Roman | Foto NASA
Nasa

Así será el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA que mapeará el “atlas del universo”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre