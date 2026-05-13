Florida estaría planeando cerrar el polémico centro de detención para migrantes indocumentados Alligator Alcatraz

El famoso centro de detención para inmigrantes indocumentados Alligator Alcatraz, en los Everglades de Florida (Estados Unidos), podría cerrar sus puertas en junio, según reportó el diario norteamericano The New York Times.

NTN24 estuvo en el lugar donde pudo observar movimiento de vehículos, buses y camiones, aunque desde el exterior no pudo apreciar un desmantelamiento de las enormes carpas en donde permanecen detenidos aproximadamente 1,400 inmigrantes.

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Cabe mencionar que la noticia sobre su posible cierre genera controversia debido a que su construcción superó los más de 100 millones de dólares y no ha cumplido ni un año de funcionamiento desde su inauguración.

Aunque la oficina del gobernador Ron DeSantis no ha confirmado el desmonte del lugar, los proveedores del centro de detención fueron notificados de que a partir de junio no tendrían que seguir prestando sus servicios.

Cabe mencionar que Alligator Alcatraz fue tan importante que hasta el presidente Donald Trump lo visitó para reforzar su política migratoria. En ese entonces generó polémica al decir que iba a enseñar a los reclusos del lugar a escapar de los caimanes.

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Se dice que una de las causas de su clausura sería el alto costo de su mantenimiento. Y es que se calcula que cada día se gastan cerca de un millón de dólares de los contribuyentes.

Finalmente cabe mencionar las polémicas a las que ha estado expuesto el lugar, ya que organismos internacionales han denunciado violaciones a los derechos humanos al interior de las jaulas donde mantenían a los detenidos, muchos de ellos, sin antecedentes penales.