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Sábado, 25 de abril de 2026
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Irán - EEUU

“No quieren sentarse a conversar porque no hay un acuerdo en una propuesta”: Experto sobre negociaciones entre EE. UU. y el régimen de Irán

abril 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Según medios estadounidenses, el mandatario echó para atrás el viaje de sus negociadores a Pakistán al considerar que sería un viaje largo "para quedarse sentados hablando de nada".

En veremos está el conflicto Medio Oriente. El presidente Donald Trump canceló el viaje de sus enviados especiales a Pakistán, país mediador, luego que el canciller de irán abandonara Islamabad. Para este fin de semana estaba prevista una nueva ronda de conversaciones.

Alejandro Luis Corbacho, analista internacional y doctor en ciencias políticas de la universidad de Connecticut, se conectó en La Tarde de NTN24 para analizar este fallido intento de reanudar los diálogos entre Estados Unidos y el régimen de Irán y dijo: “No quieren sentarse a conversar porque no hay un acuerdo en una propuesta”.

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El presidente Trump dijo que no se sabe con quien se está hablando ni quien toma las decisiones, pero se puede pensar que en Irán no están tan débiles y quieren resistir o piensan que resistiendo un poco más habrá más presión para Estados Unidos y así podría zafar de esta situación”analizó el experto.

“Hay trucos diplomáticos, se arrojan la pelota, hay una propuesta que posiblemente no es la que espera Estados Unidos y esto logra que las negociaciones se estiren, el tiempo siga y se dañe la economía mundial”, concluyó Corbacho.

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