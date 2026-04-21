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Maduro capturado

"A Venezuela la tomé en 45 minutos": Trump habla, en medio de conflicto con el régimen iraní, sobre operación para capturar a Maduro

abril 21, 2026
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump, presidente de EE. UU., y captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU., y captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El mandatario norteamericano destacó el poderío militar de su ejército e hizo caso omiso a las críticas de los demócratas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el pasado 3 de enero.

El mandatario norteamericano destacó el poderío militar de su ejército e hizo caso omiso a las críticas de los demócratas ante el conflicto con el régimen de Irán.

Durante una entrevista para el medio CNBC, Trump se refirió a la operación Resolución Absoluta con la que el ejército de Estados Unidos logró la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

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El jefe de Estado de EE. UU. desestimó las críticas del ala demócrata que cuestionan el conflicto con el régimen iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en una operación conjunta con Israel en Teherán.

Acabo de mirar una pequeña gráfica, Primera Guerra Mundial, cuatro años y tres meses; Segunda Guerra, seis años; guerra de Corea, tres años; Vietnam, 19 años; Irak, ocho años”, comenzó diciendo Trump.

“Yo llevo cinco meses. Yo habría ganado muy rápidamente Vietnam si hubiera sido presidente, habría ganado Irak”, añadió sacando a relucir el poco tiempo que lleva el conflicto con el régimen islámico.

En ese sentido, hizo referencia al despliegue militar del pasado 3 de enero que derivó en la captura de Maduro.

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Trump aseguró que la operación Resolución Absoluta solamente necesitó de 45 minutos para neutralizar al régimen.

“Miren Venezuela, la tomé en 45 minutos, fueron básicamente 45 minutos y, por cierto, un país militarmente muy fuerte y lo tomamos en un día”, declaró.

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