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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Presos políticos

Foro Penal pide investigación "exhaustiva" con organismos internacionales tras muerte de Víctor Quero y alerta sobre más casos de presos políticos

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Stefanía Miglori, coordinadora jurídica de Foro Penal en Caracas, calificó la situación como "indolente" en La Noche de NTN24.

Una madre venezolana de 82 años recibió durante nueve meses documentos oficiales que certificaban que su hijo estaba recluido en la prisión Rodeo 1, cuando en realidad había fallecido en julio de 2025. El caso de Víctor Hugo Quero expone graves irregularidades en el sistema judicial del régimen venezolano, según denunció Foro Penal.

Stefanía Miglori, coordinadora jurídica de Foro Penal en Caracas, calificó la situación como "indolente" en La Noche de NTN24.

Carmen Teresa Navas, madre de la víctima, recorrió múltiples centros de reclusión buscando información sobre su hijo. "Ella tiene casi que desde el día uno buscando a su hijo que está privado de libertad", explicó Miglori.

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En ningún momento se le permitió la llamada que le corresponde por derecho a una persona cuando es detenida. Nunca se le permitió esa llamada, ni siquiera a su madre y mucho menos a los abogados de confianza que él pudo haber tenido. Nunca se le permitió visitas. Él, totalmente, siempre estuvo aislado”, añadió.

El documento más controvertido data del 24 de octubre de 2024, firmado por Dionita Corona, funcionaria defensora número 3 adscrita a la unidad de investigación, mediación y conciliación de la Defensoría del Pueblo. Esta constancia oficial ubicaba a Quero en Rodeo 1 cuando, según el comunicado posterior, ya había fallecido tres meses antes.

Miglori reveló detalles inquietantes: "Hace aproximadamente unas tres semanas fui con la señora Carmen Navas hasta el tribunal que llevaba la causa de Víctor Hugo (...) a llevar la designación para revocar al defensor público". El tribunal rechazó el cambio alegando que ya se había realizado la audiencia preliminar, pese a que Quero habría estado fallecido en ese momento.

"Todos nos preguntamos cómo le hicieron una audiencia preliminar a Víctor Hugo, si por los comunicados que ya pudimos obtener (...) ya él estaba fallecido en el mes de julio", cuestionó la coordinadora jurídica.

“Estaban tratando a Víctor Hugo de una manera como si él todavía hubiese estado vivo, como si el tribunal hubiese estado en desconocimiento de él”, declaró.

Testigos que compartieron celda con Quero desde El Helicoide y posteriormente en Rodeo 1 comentaron que "llegó un momento en que estuvo bastante enfermo, pero después no supieron nada de él". Según Miglori, Quero padecía problemas de colon previos a su detención, y su madre solicitaba reiteradamente una medida cautelar o humanitaria para atenderlo.

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La exhumación del cadáver se realizó recientemente, y según información proporcionada por personas que acompañaron a Navas, ella reconoció los restos de su hijo.

Foro Penal lamentó no haber podido coordinar la presencia de instituciones internacionales para aplicar el Protocolo de Minnesota durante el proceso y “para que fuera más garante de todo ese proceso que se vivió el día de hoy”.”Sin embargo, ya la señora Carmen salió del cementerio, y pudo reconocer a su hijo en la exhumación, en el trabajo que se realizó hoy y ya le estaban entregando los restos para que ella pudiera velarlo y enterrarlo en el lugar de que ella decidiera como su madre”, mencionó.

“Debe haber una investigación muy exhaustiva, imparcial, donde se les permita a organismos internacionales poder ingresar a la investigación”, resaltó.

En ese sentido, alertó sobre otros casos de más presos políticos en condiciones deplorables. “En el Rodeo 1 hay personas que tienen hasta metástasis; está en un estado deplorable”, indicó.

Sobre la responsabilidad de Delcy Rodríguez, Migliori aseguró que “está en la potestad de poder ordenar y garantizar la vida de todas estas personas”.

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