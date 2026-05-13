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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Presos políticos en Venezuela

"No estamos bailando, estamos llorando": valiente mujer le muestra a Donald Trump la verdadera cara de Venezuela en medio de manifestaciones por la libertad de los presos políticos

mayo 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
El programa La Noche de NTN24 repasa las protestas pacíficas en Caracas y analiza las polémicas declaraciones del presidente Trump sobre Venezuela, incluidas las realizadas con respecto al trabajo relacionado con el petróleo.

Una nueva jornada de protestas pacíficas en Caracas tuvo lugar este miércoles y fue protagonizada por estudiantes y familiares de presos políticos que exigen la liberación de todos los que están actualmente de manera injusta dentro de las prisiones del régimen venezolano.

Se trata de personas que están siendo torturadas, no tienen atención médica e incluso están en riesgo de muerte, mientras son víctimas de juicios extensos y no cuentan con la posibilidad de tener abogados defensores independientes.

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En el marco de las multitudinarias manifestaciones una valiente mujer le mostró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al mundo la verdadera cara de Venezuela.

La situación actual, de acuerdo con la manifestante, no es como Trump ha venido insistiendo estos días al asegurar que en Venezuela las cosas están bien, o que hay baile y dólares en las calles.

Antes de emprender su viaje a China el martes, el presidente de Estados Unidos fue interrogado por periodistas que, en pleno ejercicio de la libertad de prensa, lograron presionarlo para que respondiera por las 454 personas que, según la ONG Foro Penal, permanecen en los centros de tortura del régimen venezolano.

En esa misma declaración Trump reiteró su polémica visión sobre lo que pasa en las calles de Venezuela: insistió en que la gente está en las calles "bailando", que Delcy Rodríguez está haciendo un "gran trabajo" y que los dólares por la venta de petróleo están fluyendo.

"Basta, yo no estoy bailando, yo no estoy disfrutando, Donald Trump. Nosotros no estamos bailando, nosotros estamos llorando", gritó la manifestante en medio de la protesta pacífica en Caracas a la que se sumaron cientos de familiares de los presos políticos para exigir su libertad total sin condiciones ni excepciones.

Jean Carlos Cariel, hermano del abogado y preso político Ricardo Cariel, privado de su libertad en el considerado centro de torturas El Helicoide, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y posesión de material bélico, asegura que detrás de cada preso político hay una familia que sufre.

"Lo que quiero es justicia, ya que son inocentes, para nadie es un secreto que son inocentes (…) los muchachos están jóvenes, perdiendo su juventud y su vida útil como profesionales", denunció Cariel en el programa La Noche de NTN24.

Pese a que Trump menciona a las empresas norteamericanas Exxon y Chevron y recalca que están entrando a Venezuela, el equipo periodístico de NTN24 en Washington accedió a una transcripción de una junta de las directivas de Chevron.

En la transcripción se precisa que, por ahora, no irá ningún dólar de su empresa para invertir en Venezuela hasta que en el 2027 estén resueltas las incertidumbres profundas que tienen como directivos y que son de tres tipos: incertidumbre financiera, incertidumbre frente la seguridad jurídica e incertidumbre institucional.

Para Luis Pacheco, académico del Baker Institute, experto en energía y petróleo, columnista del medio digital 'La Gran Aldea' y exfuncionario de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) antes de la llegada del chavismo al país, lo que dice Trump sobre Venezuela "no es suficiente".

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"El problema de Venezuela es un problema multivariable que va mucho más allá de si se produce o no petróleo, que, por supuesto, es muy importante, pero hay muchas cosas para resolver antes de que de verdad el petróleo tenga un impacto en el cambio en Venezuela", aseguró Pacheco en La Noche de NTN24.

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