Martes, 28 de octubre de 2025
Huracán Melissa

Huracán Melissa se degrada a categoría 4 mientras golpea Jamaica

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Melissa golpeó al país caribeño al mediodía como huracán de categoría 5 y ha perdido algo de intensidad desde entonces, aunque sus vientos alcanzan los 240 km/h.

El huracán Melissa, que tocó tierra en Jamaica el martes, fue degradado a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos que advirtió que la tormenta aún es muy "poderosa".

"Melissa sigue siendo un poderoso huracán de categoría 4 sobre el noroeste de Jamaica", informó el NHC en su último boletín. "Esta es una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal", apuntó la organización.

Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica como un potente huracán de categoría 5.

Este, que es catalogado por el NHC como uno de los huracanes más potentes que se han registrado en la cuenca atlántica, llegó cerca de New Hope con vientos máximos sostenidos estimados de 295 km/h y una presión central mínima estimada de 892 milibares, que representan 26,34 pulgadas.

"¡Esta es una situación extremadamente peligrosa y que pone en peligro la vida! No salga de su refugio mientras pasa el ojo, ya que los vientos aumentarán rápida y drásticamente al otro lado del ojo", advirtió el NHC en una comunicación divulgada en su cuenta de X.

o

De acuerdo con la entidad, los residentes deben permanecer en sus lugares durante el paso de estas condiciones que "ponen en peligro la vida" y sugirió a los habitantes que para protegerse del viento "lo mejor que puede hacer es interponer tantas paredes como sea posible entre usted y el exterior".

"Una habitación interior sin ventanas, idealmente una en la que también pueda evitar la caída de árboles, es el lugar más seguro en el que puede estar dentro de un edificio. Puede cubrirse con un colchón y ponerse un casco para mayor protección", recomendaron.

El NHC indicó que Melissa había alcanzado vientos máximos sostenidos de 295 km/h. Esa potencia supera la de algunos de los huracanes más devastadores de los últimos años, como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Siete muertes —tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana— ya se han atribuido al deterioro de las condiciones meteorológicas.

El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, quiso ser honesto con la población sobre las consecuencias del huracán en las zonas más golpeadas.

"No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5", declaró el lunes.

Según el centro estadounidense, es probable que el huracán provoque inundaciones potencialmente mortales y numerosos deslizamientos de tierra, debido a marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales.

Las autoridades se mostraron preocupadas porque muchos habitantes se negaban a acatar las órdenes de evacuación.

El ministro de gobierno local, Desmond McKenzie, informó el lunes por la noche que muchos de los cerca de 880 refugios de la isla seguían vacíos.

