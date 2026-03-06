NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
En respuesta a NTN24, el Departamento de Estado aseguró que Venezuela podrá acreditar a diplomáticos ante los Estados Unidos, mientras que la Administración Trump podrá reabrir la embajada en Caracas.

Washington acordó con el régimen de Delcy Rodríguez restablecer las relaciones diplomáticas mientras se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario de Estado Marco Rubio tras la captura del jefe del régimen, Nicolás Maduro.

Una portavoz del Departamento de Estado aseguró a NTN24 que Venezuela podrá acreditar a diplomáticos ante los Estados Unidos, mientras que la Administración Trump podrá reabrir la embajada en Caracas.

“Las autoridades provisionales podrán acreditar a diplomáticos ante los Estados Unidos y nosotros podremos reabrir nuestra embajada y acreditar a diplomáticos en Caracas, mientras se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio”, indicó.

El pasado 7 de enero, apenas cuatro días después de la captura de Maduro, el secretario Marco Rubio aseguró que Estados Unidos tenía un plan de tres fases para Venezuela.

"El primer paso es estabilizar el país. No queremos que caiga en el caos", dijo Rubio.

o

La segunda fase, señaló el secretario, "será una fase que llamamos recuperación, y que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa".

Posteriormente, la tercera fase, será "la de transición", en la que se presume podría haber un proceso electoral con plenas garantías para todos los sectores políticos del país.

Maduro rompió las relaciones en 2019, luego de que Washington desconociera su primera reelección el año anterior y apoyara el proyecto de gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó.

Con la caída del dictador el 3 de enero, Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses de Trump: le cedió control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector.

La embajada estadounidense opera en Caracas desde hace un mes, después de años cerrada. Los asuntos sobre Venezuela se manejaban en Bogotá.

Temas relacionados:

Venezuela

Estados Unidos

Relaciones diplomáticas

Relaciones bilaterales

Política

Marco Rubio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Foto de referencia
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Irak e Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

Más de Política

Ver más
Sede de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

Esto sería lo que otorgaría la ley de Amnistía que debatirá la Asamblea Nacional del régimen en Venezuela, según Reuters

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez designa nuevos cargos en Cancillería en medio de la presión de EE. UU.: nombró a viceministros para Europa, Norteamérica y América Latina

Congreso de Perú (EFE)
Perú

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Régimen cubano

Oficial retirado de Estados Unidos advierte que el Gobierno Trump podría iniciar una "acción contundente y específica" contra el régimen cubano

La tenista Aryna Sabalenka tras ganar el Miami Open. (EFE)
Aryna Sabalenka

"Tu y yo para siempre": así quedó captado el momento y gesto de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka cuando su novio le propuso matrimonio

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

"Desde hace mucho se sabe que Delcy Rodríguez no tiene buena relación con él y que no hace parte de su elenco de confianza": experto analiza versiones sobre captura de Alex Saab

Ataques de Estados Unidos e Israel en Irán. (Comando Central de EEUU)
Estados Unidos ataca a Irán

Israel y Estados Unidos revelan impactantes imágenes de ataques sobre lanzadores de misiles y drones del régimen iraní

Catherine O’Hara, actriz - Foto AFP
Actriz

Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

"Yo necesito una fe de vida de mi hijo": madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero

Estación de servicio de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) (EFE)
Régimen venezolano

Operadores de estaciones de gasolina de Venezuela declaran emergencia por ingresos mínimos, dicen fuentes a Reuters

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre