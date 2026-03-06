Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Washington acordó con el régimen de Delcy Rodríguez restablecer las relaciones diplomáticas mientras se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario de Estado Marco Rubio tras la captura del jefe del régimen, Nicolás Maduro.

Una portavoz del Departamento de Estado aseguró a NTN24 que Venezuela podrá acreditar a diplomáticos ante los Estados Unidos, mientras que la Administración Trump podrá reabrir la embajada en Caracas.

“Las autoridades provisionales podrán acreditar a diplomáticos ante los Estados Unidos y nosotros podremos reabrir nuestra embajada y acreditar a diplomáticos en Caracas, mientras se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio”, indicó.

El pasado 7 de enero, apenas cuatro días después de la captura de Maduro, el secretario Marco Rubio aseguró que Estados Unidos tenía un plan de tres fases para Venezuela.

"El primer paso es estabilizar el país. No queremos que caiga en el caos", dijo Rubio.

La segunda fase, señaló el secretario, "será una fase que llamamos recuperación, y que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa".

Posteriormente, la tercera fase, será "la de transición", en la que se presume podría haber un proceso electoral con plenas garantías para todos los sectores políticos del país.

Maduro rompió las relaciones en 2019, luego de que Washington desconociera su primera reelección el año anterior y apoyara el proyecto de gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó.

Con la caída del dictador el 3 de enero, Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses de Trump: le cedió control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector.

La embajada estadounidense opera en Caracas desde hace un mes, después de años cerrada. Los asuntos sobre Venezuela se manejaban en Bogotá.