Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

La cabeza del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rindió homenaje al abatido tirano del régimen de Irán, Alí Jameneí, quien hace unos días murió en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en ese país.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el exprisionero político Jorge Luis Pérez y el activista Ramón Saúl Sánchez analizaron las condolencias que el jefe del régimen en Cuba extendió para Jameneí tras su asesinato.

“Los tiranos son consecuentes a sus homólogos. Siempre he dicho que estos dictadores son fieles a su vocación antidemocrática, dictatorial y cruel. Me asombra cuando dice estadista, un régimen como el iraní que no solo ha puesto en peligro a Estados Unidos sino a todo el mundo libre occidental y civilizado, un régimen que ha asesinado, que ha violado los derechos humanos”, señaló Pérez.

Por su parte, Sánchez argumentó que el régimen de Cuba ha dependido mucho de la ayuda de Irán, desde lo económico, el suministro de armas e inteligencia.

“Es amigo el régimen Cuba de cada uno de esos dictadores que aún ocupan la Presidencia de muchos países (...) Todo el mundo se da cuenta de la calaña que es Díaz-Canel y del tipo de régimen que está en el poder en Cuba, que sigue apoyando a un régimen que viola todos los derechos a sus ciudadanos”, comentó.

El tema de la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen cubano luego de que termine las operaciones en Irán también fue abordado con los panelistas. Y es que el mandatario norteamericano aseguró que la caída del régimen cubano sería “la cereza del pastel”.

“Por primera vez hay un inquilino de la Casa Blanca que parece tomar el tema de Cuba con la debida seriedad (...) Fui de los que disfruté y aún disfruto el encauzamiento de Nicolás Maduro y su esposa, soy de los que disfruto la presión que se ejerce sobre Venezuela para liberarla, pero me preocupa que una negociación entre Estados Unidos y la cúpula castrista pueda instaurar en Cuba una Delcy Rodríguez”, comentó Pérez sobre la encargada del régimen en Venezuela que está en el poder desde la captura del dictador.

A su turno, Sánchez aseguró que en Cuba “no se quiere una solución amistosa con un tirano que ha asesinado al pueblo y lo ha dividido”.

“Sí queremos solidaridad, la necesitamos, pero para una Cuba democrática, soberana e independiente, por lo tanto cualquier proceso tiene que reconocer al soberano primero, segundo tiene que empezar por la liberación de todos los presos políticos y tiene culminar con el cambio absoluto de régimen”, añadió.