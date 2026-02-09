El Ejército de Estados Unidos anunció un nuevo ataque contra una embarcación dedicada al narcotráfico en el Pacífico oriental

Este lunes, el Ejército de Estados Unidos anunció que, bajo la dirección de Comando Sur, se llevó a cabo un nuevo ataque en aguas del Pacífico Oriental hacia una embarcación dedicada al narcotráfico, la cual tendría vínculos con organizaciones terroristas.

“El 9 de febrero, bajo la dirección del comandante #SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, indicó el Comando Sur en una publicación.

De acuerdo con la información compartida, la narcolancha se encontraba tripulada por tres sujetos; dos de ellos murieron en medio de este hecho y uno quedó con vida.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque”, expresó el Ejército de los Estados Unidos.

Asimismo, informaron que, tras conocerse que uno de los hombres sobrevivió, el “Comando Sur” notificó de manera inmediata a la “Guardia Costera” para que activara el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente.

Este es el segundo ataque ejecutado durante el mes de febrero en menos de una semana, pues el pasado jueves, en medio de un operativo hacia una narcolancha, murieron dos presuntos narcotraficantes en aguas cercanas a Colombia.

Con este nuevo ataque se eleva el número de muertos en la campaña de Washington contra el narcotráfico en la región a por lo menos 130 muertos desde su comenzó este operativo en contra de los grupos dedicados a la producción y comercialización de la droga en el mes de septiembre.

Cabe mencionar que, durante la primera semana de febrero, familiares de dos trinitenses muertos el año pasado en uno de dichos ataques presentaron una denuncia contra el gobierno de Estados Unidos de muerte por negligencia. Siendo este el primer caso de su tipo en presentarse contra la administración del presidente Donald Trump por sus ataques con misiles a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.