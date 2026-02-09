NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Lunes, 09 de febrero de 2026
Operación Lanza del Sur

El Ejército de Estados Unidos anunció un nuevo ataque contra una embarcación dedicada al narcotráfico en el Pacífico oriental

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: X @Southcom
Foto: X @Southcom
Este es el segundo ataque en menos de una semana ejecutado por parte del Comando Sur en el Pacífico hacia embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en la región.

Este lunes, el Ejército de Estados Unidos anunció que, bajo la dirección de Comando Sur, se llevó a cabo un nuevo ataque en aguas del Pacífico Oriental hacia una embarcación dedicada al narcotráfico, la cual tendría vínculos con organizaciones terroristas.

“El 9 de febrero, bajo la dirección del comandante #SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, indicó el Comando Sur en una publicación.

De acuerdo con la información compartida, la narcolancha se encontraba tripulada por tres sujetos; dos de ellos murieron en medio de este hecho y uno quedó con vida.

o

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque”, expresó el Ejército de los Estados Unidos.

Asimismo, informaron que, tras conocerse que uno de los hombres sobrevivió, el “Comando Sur” notificó de manera inmediata a la “Guardia Costera” para que activara el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente.

Este es el segundo ataque ejecutado durante el mes de febrero en menos de una semana, pues el pasado jueves, en medio de un operativo hacia una narcolancha, murieron dos presuntos narcotraficantes en aguas cercanas a Colombia.

Con este nuevo ataque se eleva el número de muertos en la campaña de Washington contra el narcotráfico en la región a por lo menos 130 muertos desde su comenzó este operativo en contra de los grupos dedicados a la producción y comercialización de la droga en el mes de septiembre.

o

Cabe mencionar que, durante la primera semana de febrero, familiares de dos trinitenses muertos el año pasado en uno de dichos ataques presentaron una denuncia contra el gobierno de Estados Unidos de muerte por negligencia. Siendo este el primer caso de su tipo en presentarse contra la administración del presidente Donald Trump por sus ataques con misiles a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Temas relacionados:

Operación Lanza del Sur

Narcotráfico

Gobierno de Estados Unidos

Ataque

Narcolancha

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La libertad está siendo usada como herramienta narrativa para ganar tiempo": activistas rechazan secuestro a Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado por el régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El mensaje del régimen es claro: tienen que salir en silencio": exprisionero político sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) - EFE
España

Nuevo accidente de tren en España: un muerto y al menos cuatro heridos tras choque contra muro de contención

Foto referencia | AFP
España

España anunció plan que busca regularizar a medio millón de migrantes, en su mayoría latinos, para que puedan trabajar en "cualquier sector y lugar del país"

Tamara Sujú y Marco Rubio - Fotos: AFP
Tamara Sujú

Tamara Sujú envió un listado actualizado al secretario de Estado Marco Rubio de más de 700 presos políticos que aún se encuentran encarcelados bajo el régimen venezolano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) - EFE
España

Nuevo accidente de tren en España: un muerto y al menos cuatro heridos tras choque contra muro de contención

Foto referencia | AFP
España

España anunció plan que busca regularizar a medio millón de migrantes, en su mayoría latinos, para que puedan trabajar en "cualquier sector y lugar del país"

Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Berlín presentó de manera oficial su campaña para ser sede de los Juegos Olímpicos

Cohete SpaceX Falcon 9 despega con lote de satélites Starlink – Foto AFP
SpaceX

SpaceX de Musk apuesta por un futuro de ciencia ficción tras concretar fusión sin precedentes: "escalar para crear un sol sensible que comprenda el universo"

Jackie Chan | Foto: EFE
Jackie Chan

Jackie Chan sorprende al mundo al revelar que tiene lista una canción para después de su muerte

Tamara Sujú y Marco Rubio - Fotos: AFP
Tamara Sujú

Tamara Sujú envió un listado actualizado al secretario de Estado Marco Rubio de más de 700 presos políticos que aún se encuentran encarcelados bajo el régimen venezolano

Tormenta invernal en EE. UU. - AFP
Tormenta invernal

Fuerte tormenta invernal en Estados Unidos ya cobra sus primeras víctimas mortales y deja a más de 700.000 hogares sin electricidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre